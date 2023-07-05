Минкульт дал оценку предложению начать регулировать беспристрастность СМИ

«Независимая, качественная журналистика является одним из краеугольных камней функционирования демократии. По данным Министерства культуры, эстонские СМИ хорошо осознают большую ответственность, которая на них ложится. Свод правил функционирования СМИ созданный четверть века назад в форме саморегулирования – Эстонский кодекс журналистской этики – хорошо работает и сегодня. Сегодня нет необходимости в дополнительном регулировании содержания публикаций эстонской прессы», - прокомментировал медиа- советник Министерства культуры Андрес Йыэсаар.

Предложенный законопроект еще в большей мере ограничит российскую пропаганду. Например, TTJA планирует при выдаче разрешений вести сотрудничество с Бюро данных финансовой защиты и Полицией безоспаности.

«Однако ЕС необходимо продолжать и повышать эффективность ограничения распространения российских пропагандистских каналов. Это касается и каналов, которые транслируются через интернет и спутниковое телевидение. Они не имеют ничего общего со свободными СМИ, но это оружие информационной войны, - сказал Йыэсаар. - Лучший способ борьбы с агрессором - предлагать зрителям, читателям и слушателям качественный контент, созданный и опосредованный эстонскими медиа-домами - как на русскоязычных каналах ERR, так и в публикациях частных СМИ».

По словам Йыэсаара, война с агрессором, в том числе и информационная, требует больших усилий и ресурсов, а отказ от сопротивления означал бы капитуляцию.