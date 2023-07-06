Борис Тух ⟩ Магнитно-резонансная томография для общества, погрязшего в ксенофобии

К метафорам режиссер прибегает очень осторожно. Хотя основное действие (после пролога и титров) начинается как раз с метафоры: стадо овец, сгрудившееся в загоне перед тем, как их будут забивать и потрошить. Овцы – по нескольку или поодиночке – еще несколько раз появятся в картине – может быть, и для того, чтобы мы не истолковывали их первое появление слишком в лоб. Ведь может же овца побыть не метафорой, а просто овцой. Потому что сцена бойни несет и другую нагрузку. Когда Маттиас избивает своего оскорбителя, он в отвратительно грубой форме протестует против своего униженного положения: гастарбайтера из бывшей коммунистической страны, отправившегося на заработки в Старую Европу, так как в его стране разорение и бедность. А у себя сограждане Маттиаса, компенсируют свою униженность, унижая чужаков. Иных. И преследуют их, влившись в разъяренное стадо. Потому что процессы, происходящие в социуме привели к тому, что индивид перестает быть личностью и становится маленькой овечкой в стаде овец, потому что так он чувствует себя увереннее.