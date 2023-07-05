Главный контролер аналитического отдела Государственного контроля Мярт Лойте в среду направил министру финансов меморандум, из которого следует, что государство по различным каналам выдало предприятиям миллиарды евро, но единого учета и контроля за этим нет, то есть никто не знает, кому и сколько денег было выдано. Даже Государственный контроль не смог получить все необходимые данные.
Государственный контроль – министру финансов: предприятиям розданы миллиарды, но никто не знает, кому и сколько
«Государственный контроль показывает, что за последние десять лет государство через десятки различных учреждений выделило более чем 36 000 эстонским предприятиям более четырех миллиардов евро, но из-за недостатка данных и отсутствия сотрудничества между поставщиками субсидий не смогло использовать весь потенциал этого рычага экономической политики. Государство могло бы при желании гораздо точнее стимулировать предприятия (по-разному стимулировать отрасли, стимулировать деятельность, приносящую доход, стимулировать желаемые результаты), если бы политики имели доступ к более полной и достоверной информации о помощи на сегодняшний день и ее воздействии», - говорится в меморандуме.
В письме министру финансов главный контролер указывает основные проблемы, связанные с данными о поддержке бизнеса:
- Используя регистр государственной помощи как центральную информационную систему государственной помощи, Государственный контроль выявил около 50 государственных учреждений, фондов, агентств, государственных предприятий, самоуправлений и других субъектов публичного сектора, которые распределили деньги на поддержку предприятий, но данные о выданных субсидиях являются неполными и ненадежными, поскольку поставщики субсидий используют разные принципы учета распределения денег. Некоторые поставщики субсидий указывают в реестре государственной помощи только суммы предоставленных предприятиям субсидий, в то время как другие сообщают о фактических выплатах. Кроме того, данные часто не корректируются задним числом, например, в случае взысканий и выплат.
- Вероятно, существует больше органов, оказывающих поддержку предприятиям, но их число неизвестно, поскольку не все поставщики субсидий подают данные в регистр государственной помощи. Например, содержащаяся в регистре информация о том, что лишь небольшая часть местных самоуправлений предоставляла помощь предприятиям за последние десять лет, может быть неверной. Госконтроль установил, что регистр государственной помощи не заполняется, помимо прочих причин, из-за недостаточной информированности: поставщики субсидий не знают, что информация о грантах вообще должна куда-либо направляться. Некоторые поставщики субсидий также признались, что не знают, как последовательно и на основании каких данных подавать сведения в регистр государственной помощи.
- Внесение данных о субсидиях в регистр государственной помощи сопряжено с ошибками и обременительно как для поставщика субсидий, так и для Министерства финансов, которое отвечает за ведение регистра. Поток данных между поставщиками субсидий и контролером регистра в основном неавтоматизирован и осуществляется вручную, что отнимает много времени и сил и может привести к ошибкам в обработке данных и неточностям в регистре.
- Помимо устранения недостатков в регистре государственной помощи, необходимо рассмотреть вопрос о том, как создать полную картину государственных субсидий, предоставленных компаниям, поскольку даже если недостатки регистра будут устранены, будут собраны не все данные о помощи. Согласно правилам государственной помощи, регистр исключает ряд направлений субсидий, от которых компании получают деньги, а у самих поставщиков субсидий разные цели для сбора информации и разные системы ее хранения. Необходимость организации обмена информацией на систематической основе пока не выявлена.
- Центральный регистр государственной помощи не предназначен для сбора информации о субсидиях предприятиям, чтобы государство могло использовать ее для разработки более точных и эффективных мер помощи. Регистр был создан в первую очередь для отчетности перед Европейской комиссией о государственной помощи, предоставленной в соответствии с правилами ЕС, и для расчета помощи второстепенной важности.
- Из регистра государственной помощи исключены субсидии некоторым секторам, таким как сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и транспорт, включая, например, почти треть субсидий, предоставленных Центром экологических инвестиций в рассматриваемый период.
- Каждый поставщик субсидий собирает информацию об оказанной помощи в различных форматах, в зависимости от своих потребностей и усмотрения, которая может быть, например, системой управления клиентами, данными бухгалтерского учета и таблицами Excel в произвольной форме. В некоторых случаях информация о субсидиях содержится только в соответствующих министерских директивах и постановлениях, которые иногда доступны в виде PDF-файлов в системе управления документами.
- Некоторые субсидии, зарегистрированные в регистре государственной помощи, в свою очередь, не содержатся в информационных системах предоставляющего органа или не могут быть извлечены из бухгалтерских записей: например, налоговые льготы или предоставленные услуги, когда деньги не движутся между предоставляющим и получателем. В то же время правила государственной помощи Европейского союза рассматривают эффект от такой льготы/услуги как финансовую поддержку.
«Государственный контроль рекомендует Вам как министру финансов в сотрудничестве с соответствующими министрами найти решения проблемных мест, связанных со сбором и использованием данных, чтобы разработчики и исполнители субсидий, направленных на предприятия, имели больше возможностей знать, кому, из каких источников и в каком объеме выделена помощь, прозрачно и осмотрительно распределять финансовую поддержку и выяснять выгоду от выделенной поддержки как для предприятий, так и для государства.
По мнению Государственного контроля, сбор и анализ всесторонней информации о государственной поддержке предприятий, в том числе обзор роли внешней помощи и внутренних фондов в предоставлении помощи, также будет способствовать систематическому и эффективному осуществлению поддержки ЕС», - говорится в письме, направленному министру финансов.