Государство раздало миллиарды евро, но никто не ведет учет, кому дают и сколько

Главный контролер аналитического отдела Государственного контроля Мярт Лойте в среду направил министру финансов меморандум, из которого следует, что государство по различным каналам выдало предприятиям миллиарды евро, но единого учета и контроля за этим нет, то есть никто не знает, кому и сколько денег было выдано. Даже Государственный контроль не смог получить все необходимые данные.
«Государственный контроль показывает, что за последние десять лет государство через десятки различных учреждений выделило более чем 36 000 эстонским предприятиям более четырех миллиардов евро, но из-за недостатка данных и отсутствия сотрудничества между поставщиками субсидий не смогло использовать весь потенциал этого рычага экономической политики. Государство могло бы при желании гораздо точнее стимулировать предприятия (по-разному стимулировать отрасли, стимулировать деятельность, приносящую доход, стимулировать желаемые результаты), если бы политики имели доступ к более полной и достоверной информации о помощи на сегодняшний день и ее воздействии», - говорится в меморандуме.
В письме министру финансов главный контролер указывает основные проблемы, связанные с данными о поддержке бизнеса:
- Используя регистр государственной помощи как центральную информационную систему государственной помощи, Государственный контроль выявил около 50 государственных учреждений, фондов, агентств, государственных предприятий, самоуправлений и других субъектов публичного сектора, которые распределили деньги на поддержку предприятий, но данные о выданных субсидиях являются неполными и ненадежными, поскольку поставщики субсидий используют разные принципы учета распределения денег. Некоторые поставщики субсидий указывают в реестре государственной помощи только суммы предоставленных предприятиям субсидий, в то время как другие сообщают о фактических выплатах. Кроме того, данные часто не корректируются задним числом, например, в случае взысканий и выплат.
- Вероятно, существует больше органов, оказывающих поддержку предприятиям, но их число неизвестно, поскольку не все поставщики субсидий подают данные в регистр государственной помощи. Например, содержащаяся в регистре информация о том, что лишь небольшая часть местных самоуправлений предоставляла помощь предприятиям за последние десять лет, может быть неверной. Госконтроль установил, что регистр государственной помощи не заполняется, помимо прочих причин, из-за недостаточной информированности: поставщики субсидий не знают, что информация о грантах вообще должна куда-либо направляться. Некоторые поставщики субсидий также признались, что не знают, как последовательно и на основании каких данных подавать сведения в регистр государственной помощи.
- Внесение данных о субсидиях в регистр государственной помощи сопряжено с ошибками и обременительно как для поставщика субсидий, так и для Министерства финансов, которое отвечает за ведение регистра. Поток данных между поставщиками субсидий и контролером регистра в основном неавтоматизирован и осуществляется вручную, что отнимает много времени и сил и может привести к ошибкам в обработке данных и неточностям в регистре.
- Помимо устранения недостатков в регистре государственной помощи, необходимо рассмотреть вопрос о том, как создать полную картину государственных субсидий, предоставленных компаниям, поскольку даже если недостатки регистра будут устранены, будут собраны не все данные о помощи. Согласно правилам государственной помощи, регистр исключает ряд направлений субсидий, от которых компании получают деньги, а у самих поставщиков субсидий разные цели для сбора информации и разные системы ее хранения. Необходимость организации обмена информацией на систематической основе пока не выявлена.
- Центральный регистр государственной помощи не предназначен для сбора информации о субсидиях предприятиям, чтобы государство могло использовать ее для разработки более точных и эффективных мер помощи. Регистр был создан в первую очередь для отчетности перед Европейской комиссией о государственной помощи, предоставленной в соответствии с правилами ЕС, и для расчета помощи второстепенной важности.
- Из регистра государственной помощи исключены субсидии некоторым секторам, таким как сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и транспорт, включая, например, почти треть субсидий, предоставленных Центром экологических инвестиций в рассматриваемый период.
- Каждый поставщик субсидий собирает информацию об оказанной помощи в различных форматах, в зависимости от своих потребностей и усмотрения, которая может быть, например, системой управления клиентами, данными бухгалтерского учета и таблицами Excel в произвольной форме. В некоторых случаях информация о субсидиях содержится только в соответствующих министерских директивах и постановлениях, которые иногда доступны в виде PDF-файлов в системе управления документами.
- Некоторые субсидии, зарегистрированные в регистре государственной помощи, в свою очередь, не содержатся в информационных системах предоставляющего органа или не могут быть извлечены из бухгалтерских записей: например, налоговые льготы или предоставленные услуги, когда деньги не движутся между предоставляющим и получателем. В то же время правила государственной помощи Европейского союза рассматривают эффект от такой льготы/услуги как финансовую поддержку.
«Государственный контроль рекомендует Вам как министру финансов в сотрудничестве с соответствующими министрами найти решения проблемных мест, связанных со сбором и использованием данных, чтобы разработчики и исполнители субсидий, направленных на предприятия, имели больше возможностей знать, кому, из каких источников и в каком объеме выделена помощь, прозрачно и осмотрительно распределять финансовую поддержку и выяснять выгоду от выделенной поддержки как для предприятий, так и для государства.
По мнению Государственного контроля, сбор и анализ всесторонней информации о государственной поддержке предприятий, в том числе обзор роли внешней помощи и внутренних фондов в предоставлении помощи, также будет способствовать систематическому и эффективному осуществлению поддержки ЕС», - говорится в письме, направленному министру финансов.