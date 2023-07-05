Государство раздало миллиарды евро, но никто не ведет учет, кому дают и сколько

«Государственный контроль показывает, что за последние десять лет государство через десятки различных учреждений выделило более чем 36 000 эстонским предприятиям более четырех миллиардов евро, но из-за недостатка данных и отсутствия сотрудничества между поставщиками субсидий не смогло использовать весь потенциал этого рычага экономической политики. Государство могло бы при желании гораздо точнее стимулировать предприятия (по-разному стимулировать отрасли, стимулировать деятельность, приносящую доход, стимулировать желаемые результаты), если бы политики имели доступ к более полной и достоверной информации о помощи на сегодняшний день и ее воздействии», - говорится в меморандуме.