Рост цен на жилье в Эстонии превысил средний по ЕС

В первом квартале этого года цены на жилье выросли в Эстонии на 9,2, а в Латвии на 6%. В Литве рост в первом квартале этого года был одним из самых высоких в ЕС и составил 13,1%, интенсивнее жилье подорожало только в Хорватии (14%), свидетельствуют опубликованные в среду данные Eurostat.