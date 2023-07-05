Рост цен на жилье в Эстонии превысил средний по ЕС

Рост цен на жилье в первом квартале этого года в Эстонии превысил средний показатель по ЕС, сообщает Eurostat.
В первом квартале этого года цены на жилье выросли в Эстонии на 9,2, а в Латвии на 6%. В Литве рост в первом квартале этого года был одним из самых высоких в ЕС и составил 13,1%, интенсивнее жилье подорожало только в Хорватии (14%), свидетельствуют опубликованные в среду данные Eurostat.
В первом квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года цены на жилье в Литве выросли на 1,8%, а Латвии и Эстонии не изменились.
В целом по ЕС цены на жилье выросли в среднем на 0,8% за год и снизились на 0,7% за квартал.