Милашину и Немова доставили в Москву бизнес-джетом. Кто и как организовал этот рейс

По его словам, во время первого же звонка ему рассказали о человеке, который «занимается самолетами в России» и организует перелеты бизнес-джетами: «Я связался с ним, и в течение часа у нас был самолет, и затем встал вопрос, [нужна ли] медицинская команда, брать ли с собой медиков из Москвы».

В итоге пострадавших сопровождали два врача, поскольку у адвоката Немова была колотая рана бедра.

Венедиктов не стал называть имя компании, которая предоставила самолет. По его словам, это частная фирма, которая «оказывает услуги бизнес-авиации».

Договорившись о перевозке, Венедиктов позвонил руководителю этой организации и спросил, сколько это стоит: «На что мне было сказано – Алексей Алексеевич, все уже урегулировано».

«Я вам говорю, на эту тему разговаривать не буду, все уже урегулировано», – процитировал экс-главред «Эха Москвы» слова руководителя компании.

«Пальцы тогда стали ломать. Не сломали»

На видео, опубликованном «Командой против пыток» накануне, Милашина рассказала подробности о нападении.

«Мы приехали, я получила багаж, – говорила журналистка. – Мы десять минут подождали, приехало такси – серебристая «Приора». Сели в нее, отъехали метров 500. [...] И в этот момент нас просто нагоняют три машины».