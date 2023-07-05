Жуткие кадры ⟩ Вся Эстония смеялась над жалобами местных жителей о шумных коровах. Однако вскоре начали умирать телята

Местная жительница Кетлин Аньер сообщила на своей странице в Facebook, что ночной рев коров стал настолько громким, что люди буквально не могут спать.

«Я понимаю, что эти животные не выбирали себе место обитания и не виноваты в том, что их там пасут. Но если они каждую ночь дают о себе знать, как бы крича о помощи, все ли в порядке с этими животными?» - написала она.

«Неделю назад поступило сообщение от прохожего, который увидел мертвого теленка. Услышав об этом, я выехала вечером на место и увидела вдалеке темное тело на земле. Это был еще один мертвый теленок. Казалось, что теленок только что умер, так как дикие животные еще не нашли его. Это означает, что другого теленка нашли люди. Сколько таких туш еще может быть? Возможно, эти "крики" исходят от коров, которые скорбят по телятам или там нет подходящих условий для жизни? Им не хватает воды или еды? Я не могу на это дать ответ, потому что не являюсь животноводом, но любой здравомыслящий человек понимает, что это не нормально».

Член волостного собрания Камбья Тармо Клейманн рассказал, что летом 2021 года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) составил протокол в отношении владельца и обратил внимание на доступность питьевой воды для животных. К сожалению, как свидетельствуют фотографии, сделанные на месте несколько дней назад, владелец животных ничего не сделал для улучшения ситуации. Во время засухи животным приходилось пить воду из канавы. Насколько глубоки эти канавы и была ли в них вода, вы можете увидеть в видео.

«Тот факт, что стадо и туши были вывезены с территории ранним утром 27 июня, доказывает, что пастух не считает, что все в порядке», - добавил он.

Клейманн добавил, что в PTA также был направлен запрос, чтобы выяснить, почему погибли телята. Ответа пока не последовало.