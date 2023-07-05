ФОТО ⟩ Забудьте о городском шуме! Смотрите, какое гнездышко продается недалеко от моря

Крепкий деревянный каркасный дом, построенный на заводе в 2008 году, был отремонтирован и реконструирован с использованием новейших технических решений. Дом подходит для круглогодичного проживания.

Фото: KV.EE

Идиллический загородный дом продается со всей обстановкой. Интерьер обновлялся поэтапно и поэтому находится в отличном состоянии. Система отопления дома основана на комбинированном каминно-электрическом отоплении, обогреватели - воздушный тепловой насос, электрические радиаторы и подогрев пола, установленные в ванной и прихожей. Дом стабильно отапливается, поэтому повреждений, вызванных влажностью или колебаниями температуры, нет.

Фото: KV.EE

Недвижимость расположена в середине небольшой тупиковой дороги, по которой проезжает всего несколько автомобилей. Напротив находятся участки с природоохранными ограничениями, поэтому строительство по соседству новых домов в будущем маловероятно.

Фото: KV.EE