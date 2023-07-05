Эксперт по найму: иностранные специалисты, рассматривающие Нарву, готовятся учить русский

Кроме того, многие настраиваются на то, что в регионе придется говорить по-русски. «На самом деле, от многих иностранных специалистов я слышал, что если они сейчас поедут в Нарву, то первым делом вообще будут учить русский язык. Это такой интересный поворот», – отметил эксперт.