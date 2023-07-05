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Эксперт по найму: иностранные специалисты, рассматривающие Нарву, готовятся учить русский

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Нарва.
Нарва. Фото: Sander Ilvest

Как сообщил в эфире радио Äripäev эксперт по подбору иностранных специалистов Ханно Ахонен, в Ида-Вирумаа планируются новые производства, но подобрать для них высококвалифицированных работников из-за рубежа – задача не из легких, пишут «Деловые ведомости».

Кроме того, многие настраиваются на то, что в регионе придется говорить по-русски. «На самом деле, от многих иностранных специалистов я слышал, что если они сейчас поедут в Нарву, то первым делом вообще будут учить русский язык. Это такой интересный поворот», – отметил эксперт.

Ахонен считает, что строительство новых квартир – важный фактор для того, чтобы иностранные специалисты приезжали в регион. Он надеется, что улучшению жизненной среды поможет и Фонд справедливого перехода.

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