Столтенберг остается. Зачем генсеку НАТО продлили полномочия?

Если такого кадрового решения нет, то лучше всего придерживаться проверенного и испытанного, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) на встрече НАТО в Брюсселе в июне. Сам Столтенберг, которому с 2014 года в качестве главного дипломата альянса пришлось преодолевать многочисленные кризисы, еще недавно заявлял: «Я не буду добиваться продления полномочий».

Почему еще на один год?

Но теперь он все же принял иное решение, потому что не нашлось альтернативы. Во вторник, 5 июля, 64-летний Йенс Столтенберг написал в Twitter, что чувствует себя польщенным. Вероятно, рассудительного норвежца убедили похвалы в его адрес, особенно от США, которые высоко оценили лидерские качества Столтенберга. Поздравления незамедлительно поступили также и от правительства Украины.

В ходе войны России против Украины генсек НАТО не уставал выступать в поддержку Киева и за поставки ему оружия и военной техники «до тех пор, пока это необходимо». Многие союзники по альянсу не считают хорошей идеей менять руководство в разгар военного конфликта в Украине. Столтенберг, по их мнению, тоже должен оставаться на своем посту столько, сколько необходимо.