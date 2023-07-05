Ericsson построит в Таллинне технологический центр за 150 млн евро

Шведский производитель электроники Ericsson строит в Таллинне новый производственно-технологический центр за 155 миллионов евро. Там планируется разместить испытательные лаборатории, склады, производственные линии и офисы, пишет dv.ee.
Ожидается, что центр площадью 50 000 квадратных метров будет введен в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщили в компании.
Сирли Мянниксаар, генеральный директор Ericsson Eesti, пояснила, что Таллинн уже является крупным центром технологий и разработок для шведского концерна. По ее словам, именно там проводятся новейшие разработки в области технологий 5G.