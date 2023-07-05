Каллас: членство в НАТО – самый дешевый и надежный способ сдерживания России

Кая Каллас отметила, что рада тому, что первый двусторонний визит нового премьер-министра Финляндии проходит в Эстонии. «Финляндия всегда занимала особое место в сердцах эстонцев, и теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, в сотрудничестве двух стран в области обороны и безопасности также произошел важный прорыв, – сказала Каллас. – Через неделю Эстония и Финляндия сядут вместе за стол саммита НАТО в Вильнюсе, и впервые как союзники. Вступление Финляндии укрепило как НАТО в целом, так и безопасность региона Балтийского моря. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы Швеция как можно скорее стала членом НАТО».