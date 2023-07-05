Каллас: членство в НАТО – самый дешевый и надежный способ сдерживания России

В среду премьер-министр Кая Каллас встретилась с находящимся с визитом в Эстонии новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Она подчеркнула, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества в области обороны.
Главы двух правительств обсудили позиции предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и активизацию сотрудничества между Эстонией и Финляндией.
Кая Каллас отметила, что рада тому, что первый двусторонний визит нового премьер-министра Финляндии проходит в Эстонии. «Финляндия всегда занимала особое место в сердцах эстонцев, и теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, в сотрудничестве двух стран в области обороны и безопасности также произошел важный прорыв, – сказала Каллас. – Через неделю Эстония и Финляндия сядут вместе за стол саммита НАТО в Вильнюсе, и впервые как союзники. Вступление Финляндии укрепило как НАТО в целом, так и безопасность региона Балтийского моря. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы Швеция как можно скорее стала членом НАТО».
По словам Каллас, важно продолжать усилия по устранению серых зон в европейской безопасности, поскольку они являются рассадниками нестабильности и войн.
«Поэтому Эстония поддерживает вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО после войны. Опыт Эстонии подтверждает, что членство в НАТО – это самый безопасный, дешевый и надежный способ сдерживания России, – сказала Каллас. – Обещание, данное Украине 15 лет назад на саммите в Бухаресте, не может оставаться просто риторикой, за ним должен последовать практический план в Вильнюсе по достижению членства Украины в НАТО».