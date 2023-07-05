Взгляд в будущее: самые востребованные специальности в эстонских вузах

Помимо популярных в течение многих лет специальностей, таких как психология и право, растет интерес к специальностям, связанных с образованием, а топ-3 университетами являются Тартуский университет, Таллиннский университет и Таллиннский технический университет.

На уровне бакалавриата, наибольший интерес проявляется к психологии, праву, дошкольной педагогике. Так, согласно порталу SAIS, в этом году 718 человек захотели изучать психологию в Таллиннском университете и чуть более 400 – в Тартуском университете.