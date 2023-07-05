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Взгляд в будущее: самые востребованные специальности в эстонских вузах

rus.postimees.ee
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Фото: Kristjan Teedema

Новый учебный год уже совсем близко и прием заявок на бакалавриат и магистратуру на портале SAIS подошел к концу. ERR выяснили, какие же самые популярные специальности и к чему растет интерес молодежи.

Помимо популярных в течение многих лет специальностей, таких как психология и право, растет интерес к специальностям, связанных с образованием, а топ-3 университетами являются Тартуский университет, Таллиннский университет и Таллиннский технический университет.

На уровне бакалавриата, наибольший интерес проявляется к психологии, праву, дошкольной педагогике. Так, согласно порталу SAIS, в этом году 718 человек захотели изучать психологию в Таллиннском университете и чуть более 400 – в Тартуском университете.

Так же, как и на бакалавриате, магистранты проявляют интерес к образовательным профессиям. Например, дошкольная педагогика, а также образовательные инновации и специальности, связанные с управлением образованием. В Тартуский университет на факультет специальной педагогики было подано 205 заявок, а на образовательные инновации 151 заявка. Среди заявок на магистратуру в этом году также преобладали специальности, предлагаемые Тартуским университетом. 

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