«Я не знал, что он древний». Вандал из Англии извинился за надпись на Колизее, но итальянцы не поняли

Живущий в Великобритании болгарин Иван Данаилов, которого разоблачили после акта вандализма в Риме, попытался объясниться перед итальянцами, написав письмо с извинениями прокурору города, мэру итальянской столицы и муниципалитету, где находится знаменитый Колизей.

Молодой человек хотел загладить вину в преступлении, которое в Италии карается штрафом от 2500 до 15 000 евро и лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В конце июня на портале Reddit появилось видео, где молодой человек ключами выцарапывает на кирпичной стене Колизея надпись «Иван + Хейли 23». Прохожие уточняют у туриста, неужели он серьезно считает свой поступок нормальным, но мужчина только улыбается в ответ.

Колизей исполинский, или амфитеатр Флавиев является уникальным и наиболее известным в мире памятником архитектуры Древнего Рима, который сохранился до сих пор, несмотря на то, что он был построен еще в первом веке нашей эры.

«Я хочу адресовать самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный объекту, который, по сути, является наследием всего человечества», - цитирует письмо вандала газета il Messaggero.

«Я не знал, что он такой старинный, - разъясняет вандал итальянским прокурорам и чиновникам. - Я с глубоким смущением признаю, что только после того, что, к сожалению, произошло, я узнал о древности памятника».