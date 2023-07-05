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«Я не знал, что он древний». Вандал из Англии извинился за надпись на Колизее, но итальянцы не поняли

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Вид на Колизей 10 июня 2023 года, когда в Риме прошел гей-парад.
Вид на Колизей 10 июня 2023 года, когда в Риме прошел гей-парад. Фото: PA Images

Турист попросил прощения у жителей Италии за надпись, которую он нацарапал на стене Колизея в Риме. Но попытка объясниться того, кому грозит до пяти лет тюрьмы, вызвала еще больше непонимания у итальянцев.

Живущий в Великобритании болгарин Иван Данаилов, которого разоблачили после акта вандализма в Риме, попытался объясниться перед итальянцами, написав письмо с извинениями прокурору города, мэру итальянской столицы и муниципалитету, где находится знаменитый Колизей.

Молодой человек хотел загладить вину в преступлении, которое в Италии карается штрафом от 2500 до 15 000 евро и лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В конце июня на портале Reddit появилось видео, где молодой человек ключами выцарапывает на кирпичной стене Колизея надпись «Иван + Хейли 23». Прохожие уточняют у туриста, неужели он серьезно считает свой поступок нормальным, но мужчина только улыбается в ответ.

Колизей исполинский, или амфитеатр Флавиев является уникальным и наиболее известным в мире памятником архитектуры Древнего Рима, который сохранился до сих пор, несмотря на то, что он был построен еще в первом веке нашей эры.

«Я хочу адресовать самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный объекту, который, по сути, является наследием всего человечества», - цитирует письмо вандала газета il Messaggero.

«Я не знал, что он такой старинный, - разъясняет вандал итальянским прокурорам и чиновникам. - Я с глубоким смущением признаю, что только после того, что, к сожалению, произошло, я узнал о древности памятника».

Однако честность туриста не подкупает итальянскую прессу. «Может ли вообще быть на свете человек, который не знает, что такое Колизей?» - задаются вслух вопросом авторы статьи.

Тем не менее, адвокат вандала надеется, что это поможет болгарину, который работает фитнес-тренером в Бристоле.

«Важно, чтобы наш клиент понял моральную ценность письма с извинениями нашему национальному сообществу и городским учреждениям. На этом основании мы надеемся достичь соглашения с прокурором Никола Майорано о применении ограниченного и справедливого приговора», - говорит адвокат Александро Мария Тирелли.

Итальянская пресса тоже надеется на справедливый приговор мужчине, который, хоть и смог покинуть Италию, но был все равно вычислен карабинерами, потому что его поступок был записан на видео прохожими. При этом авторы публикации не стесняются в выражениях, называя поступок туриста - идиотизмом, который не имеет оправдания.

«Деятельность идиота гораздо вреднее, чем безделье интеллигента», - цитирует газета классика итальянской живописи XX века Мино Маккари.

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