Видели его? Полиция ищет 17-летнего юношу

30 июня около 12:00 из детского дома семейного типа, расположенного в Раквере, ушел 17-летний Керт. Оттуда он должен был отправиться в школу в Тартумаа, однако этого не произошло. В детском доме семейного типа юноша тоже не появлялся.
Керт и ранее уходил из детского дома семейного типа подобным образом. Он может находиться в Раквере, Хальяла или в Таллинне.
Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавое телосложение, короткие волосы. Уходя из дома, на нем была рубашка с короткими рукавами и синие джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Керта, звонить по телефону 112.