Преступники выманили у жительницы Нарвы коды и взяли на ее имя кредит на 4 000 евро

Жительница Нарвы обратилась в полицию после того, как ей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Tele2 и Swedbank, сообщил в среду пресс-секретарь Идаской префектуры. Женщине сказали, что в ее телефоне много вирусов, и под предлогом помощи совершили преступление.

Чтобы контролировать расчетный счет женщины, преступники попросили ее скачать программу для удаленного доступа и ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что на ее имя было оформлено несколько кредитов на общую сумму 4 000 евро.