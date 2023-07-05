Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Преступники выманили у жительницы Нарвы коды и взяли на ее имя кредит на 4 000 евро

BNS
Facebook Twitter
Comments
Мошенники. Иллюстративное фото
Мошенники. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Преступники, выдавшие себя за сотрудников Tele2 и Swedbank, выманили коды у жительницы Нарвы и взяли на ее имя кредит на 4 000 евро.

Жительница Нарвы обратилась в полицию после того, как ей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Tele2 и Swedbank, сообщил в среду пресс-секретарь Идаской префектуры. Женщине сказали, что в ее телефоне много вирусов, и под предлогом помощи совершили преступление.

Чтобы контролировать расчетный счет женщины, преступники попросили ее скачать программу для удаленного доступа и ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что на ее имя было оформлено несколько кредитов на общую сумму 4 000 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх