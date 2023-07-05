Полезные советы: как построить самостоятельно песочницу и игровой домик

Теплые летние дни - самое время, чтобы лепить куличики в игровой кухне или играть в песочнице. Смастерить их для детей можно и самостоятельно, но важно позаботиться не только о прочности, но и о безопасности конструкции. Советы дает менеджер K-Rauta Оливер Прокопович.
Учитывать безопасность важно как в процессе постройки, так и при выборе материала. Скажем, если игровой домик предполагается сделать довольно больших размеров, имеет смысл строить его по чертежам, проверенным на практике, или хотя бы освежить базовые знания физики, чтобы конструкция не опрокинулась на детей в разгар игры.
В качестве материала для уличных игровых построек хорошо подходит натуральное дерево, обработанное средствами для защиты от непогоды. Некоторые считают, что не обязательно строить «на века», ведь дети быстро вырастут, но это опасное заблуждение. Детские игры бывают очень энергичными, и, если немного подгнивший пол провалится под прыжками, сожаления делу не помогут.
Дерево с погодостойкой пропиткой, в том числе террасная доска, предназначено для долговечных уличных конструкций, так что его можно использовать и для игровых сооружений. В эстонском климате нужно помнить, что погодостойкими должны быть все детали, включая крепежные элементы, и тогда игровая постройка прослужит долго.
Современные краски, морилки и пропитки проходят всевозможные испытания и соответствуют строгим требованиям, так что не стоит бояться использовать их на детской площадке.
Также нужно проследить, чтобы все остальные строительные материалы и компоненты не представляли опасности для детей. Например, крышу игрового домика лучше покрыть рулонным кровельным материалом, а не черепицей, а окна сделать из плексигласа, а не из стекла.
Если же на двери домика есть замок, он должен быть таким, чтобы взрослые могли открыть его снаружи. Само собой, лестницы должны быть со сплошными ступеньками, чтобы между ними не могла провалиться нога, а вся постройка должна выдерживать любую активность, даже не совсем ту, для которой она предназначена.
Скажем, игровую кухню имеет смысл прикрепить к стене, а под всеми физкультурными сооружениями должно быть что-то мягкое, например много песка.
Несколько часов – и песочница готова
Проще всего сделать самим песочницу. Даже если у вас не очень большой опыт, в этом процессе сложно ошибиться. В качестве материала возьмите пропитанную или термически обработанную террасную доску.
Высота бортиков песочницы обычно составляет около 25 см, то есть две террасных доски стандартной ширины друг над другом. Размеры песочницы будут зависеть от свободного места на вашем участке и количества детей, но проще всего сделать ее в форме квадрата. Чаще всего размеры песочницы составляют 1,5 x 1,5 метра.
Начните с установки угловых брусков сечением 50 x 50 мм. К ним крепятся стенки и бортики-сиденья. В качестве крепежа нужно использовать террасные винты, предназначенные для уличных условий. Можно углубить будущую песочницу, выкопав немного грунта, но это не обязательно. А вот положить на дно геотекстиль имеет смысл – он не позволит траве прорастать через песок.
Покупая песок, имейте в виду, что в большинстве случаев его требуется в несколько раз больше, чем может показаться. Лучше использовать смесь песка мелкой и крупной фракции, чтобы он не разлетался во все стороны, а куличики получались красивые.
Полноразмерные игровые площадки домовладельцы, как правило, покупают в комплекте и собирают на месте. Мало кто самостоятельно строит качели и горки из деревянного бруса, поскольку это все же требует некоторого опыта и знаний. Но самим можно сделать небольшой спортивный парк из чурбаков или уличную игровую кухню в миниатюре, где можно «готовить» из песка и воды.
В качестве строительного материала также часто применяются старые европоддоны, но им требуется шлифовка, чтобы поверхность не оставляла заноз, и обработка для погодостойкости.
Строя игровые сооружения для детей, не экономьте на качестве, ведь материалов обычно требуется не так уж много. Кстати, можно поискать необходимое в остатках качественных стройматериалов, которые часто продаются с большой скидкой.