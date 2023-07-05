Полезные советы: как построить самостоятельно песочницу и игровой домик

Скажем, игровую кухню имеет смысл прикрепить к стене, а под всеми физкультурными сооружениями должно быть что-то мягкое, например много песка.

Несколько часов – и песочница готова

Проще всего сделать самим песочницу. Даже если у вас не очень большой опыт, в этом процессе сложно ошибиться. В качестве материала возьмите пропитанную или термически обработанную террасную доску.

Высота бортиков песочницы обычно составляет около 25 см, то есть две террасных доски стандартной ширины друг над другом. Размеры песочницы будут зависеть от свободного места на вашем участке и количества детей, но проще всего сделать ее в форме квадрата. Чаще всего размеры песочницы составляют 1,5 x 1,5 метра.

Начните с установки угловых брусков сечением 50 x 50 мм. К ним крепятся стенки и бортики-сиденья. В качестве крепежа нужно использовать террасные винты, предназначенные для уличных условий. Можно углубить будущую песочницу, выкопав немного грунта, но это не обязательно. А вот положить на дно геотекстиль имеет смысл – он не позволит траве прорастать через песок.

Покупая песок, имейте в виду, что в большинстве случаев его требуется в несколько раз больше, чем может показаться. Лучше использовать смесь песка мелкой и крупной фракции, чтобы он не разлетался во все стороны, а куличики получались красивые.

Полноразмерные игровые площадки домовладельцы, как правило, покупают в комплекте и собирают на месте. Мало кто самостоятельно строит качели и горки из деревянного бруса, поскольку это все же требует некоторого опыта и знаний. Но самим можно сделать небольшой спортивный парк из чурбаков или уличную игровую кухню в миниатюре, где можно «готовить» из песка и воды.

В качестве строительного материала также часто применяются старые европоддоны, но им требуется шлифовка, чтобы поверхность не оставляла заноз, и обработка для погодостойкости.