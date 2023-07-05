Жители Эстонии все чаще соглашаются экономить топливо

Второй год подряд компания AS Eesti Varude Keskus, отвечающая за государственные резервы, проводит опрос о том, как население Эстонии относится к различным предложениям по экономии бензина и дизельного топлива.
За год поддержка населением возможных мер по экономии выросла в подавляющем большинстве случаев, причем наибольшее предпочтение отдается развитию недорогого общественного транспорта и велосипедных дорожек, экологичному стилю вождения и частичной работе из дома. Ограничение использования автомобилей в центре города остается наименее популярным предложением.
В ходе опроса по репрезентативной выборке, проведенного в мае компанией Turu-Uuringute AS, двенадцати жителям Эстонии старше 15 лет было предложено оценить степень своей поддержки десяти универсальных предложений по экономии топлива, разработанных Международным энергетическим агентством (МЭА).
Самый высокий уровень поддержки, 92%, был оказан развитию доступного общественного транспорта, а также пеших и велосипедных прогулок, затем 87% - за экологичный стиль вождения. Выше среднего, или 82%, жители Эстонии также поддерживают возможность работать из дома в некоторые дни в качестве меры экономии топлива.
Наименьшую поддержку получило введение более широкого запрета на использование автомобилей в центрах городов (30% «за», 55% «против») и снижение ограничения скорости на дорогах как минимум на 10 км/ч (38% «за» против 51% «против»). Эти два предложения вызвали больше возражений, чем поддержки.
Что касается возрастных групп, то молодые люди в возрасте 15-24 лет значительно чаще выступают за почти все предложения по экономии топлива по сравнению с другими. Опрос также показал, что мужчины в большей степени, чем женщины, выступают против снижения ограничения скорости на дорогах, ограничения движения в центрах городов и сокращения числа людей, управляющих автомобилем в одиночку.
По словам председателя правления Центра государственного резерва Эстонии Андо Леппимана, по сравнению с аналогичным опросом прошлого года статистически значимо выросла поддержка семи из десяти предложений по экономии топлива.
«Мы не исследовали причины, но можно предположить, что как высокие цены на топливо, так и растущая популярность "зеленого поворота" заставили людей больше думать о бережливости. Однако в более широком смысле на потребление топлива людьми больше всего влияет общая экономическая ситуация, и высокая инфляция, рост процентных ставок по кредитам и другие растущие расходы также отражаются на отношении к экономии топлива», - пояснил Леппиман.
В зависимости от года, за день в Эстонии расходуется 740-750 тысяч литров бензина и 2,5-2,6 миллиона литров дизельного топлива. Из всех жителей Эстонии старше 15 лет 63% покупали моторное топливо в течение последних двух месяцев. Мужчины, люди среднего возраста, эстонцы и жители сельской местности покупают топливо чаще, чем остальные.
В Центре государственного резерва Эстонии хранится 90-дневный запас бензина, дизельного топлива и авиакеросина в качестве оперативного резерва. Государственный стратегический запас используется только в случае серьезного дефицита поставок и помогает обществу справиться с кризисом. Экономия топлива становится особенно актуальной при дефиците поставок и зависит от того, на какой срок хватит запасов моторного топлива.