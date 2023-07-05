Жители Эстонии все чаще соглашаются экономить топливо

По словам председателя правления Центра государственного резерва Эстонии Андо Леппимана, по сравнению с аналогичным опросом прошлого года статистически значимо выросла поддержка семи из десяти предложений по экономии топлива.

«Мы не исследовали причины, но можно предположить, что как высокие цены на топливо, так и растущая популярность "зеленого поворота" заставили людей больше думать о бережливости. Однако в более широком смысле на потребление топлива людьми больше всего влияет общая экономическая ситуация, и высокая инфляция, рост процентных ставок по кредитам и другие растущие расходы также отражаются на отношении к экономии топлива», - пояснил Леппиман.

В зависимости от года, за день в Эстонии расходуется 740-750 тысяч литров бензина и 2,5-2,6 миллиона литров дизельного топлива. Из всех жителей Эстонии старше 15 лет 63% покупали моторное топливо в течение последних двух месяцев. Мужчины, люди среднего возраста, эстонцы и жители сельской местности покупают топливо чаще, чем остальные.