Вот это находка: на нарвском погранпункте таможенники обнаружили огромное количество гашиша

В общей сложности в тайниках автомобиля находилось около 84 килограммов наркотического вещества, произведенного из конопли. После таможенного досмотра 31-летний мужчина молдавско-российского двойного гражданства, управлявший автомобилем, был задержан, и сегодня решением Вируского уездного суда заключен под стражу.

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента возбудил уголовное дело против водителя автомобиля по статье о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупных размерах (Пенитенциарный кодекс §184(1)). За это преступление суд может назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.