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Видео ⟩ На Нидерланды обрушился самый сильный летний шторм в истории страны

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В среду в столице Нидерландов Амстердаме можно было видеть, как деревья падают на автомобили.
В среду в столице Нидерландов Амстердаме можно было видеть, как деревья падают на автомобили. Фото: ANTHONY DEUTSCH

Самый сильный летний шторм в истории страны обрушился на Нидерланды в среду, уже унеся по меньшей мере одну жизнь и повергнув в хаос воздушное и железнодорожное сообщение.

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных в Европе, сообщил AFP, что отменил 400 рейсов из-за шторма «Поли».

В аэропорту добавили, что из-за ветра, дождя и плохой видимости воздушное сообщение будет крайне ограничено как минимум до 16:00 (17:00 по эстонскому времени).

Поезда Eurostar из Амстердама в Лондон и высокоскоростные поезда в Кельн и Гамбург также приостановлены, как и многие внутренние поезда, сообщил железнодорожный оператор NS.

Ураган, скорость ветра которого достигала 40,5 метров в секунду, повалил деревья, когда он достиг побережья, что побудило правительство Нидерландов посоветовать жителям оставаться дома.

По словам полиции, 51-летняя женщина погибла, когда дерево упало на ее машину.

Пробки на дорогах были вызваны упавшими деревьями и перевернувшимися грузовиками.

Береговая охрана спасла несколько человек с лодки возле Волендама и с яхты возле Урка.

Метеорологическая служба KNMI выпустила красное предупреждение в четырех северных регионах, указывая на возможность сильных волнений.

Правительство предупредило жителей, чтобы они оставались дома и обращались в перегруженные аварийные службы только в ситуациях, угрожающих жизни.

В портовом городе Эймёйден скорость ветра составила 40,5 метра в секунду, что является самым высоким летним показателем в истории Нидерландов. Обычно штормовой сезон в стране приходится на октябрь-апрель.

Метеорологическая служба Weerplaza отметила, что это первый очень сильный летний шторм за всю историю измерений в Нидерландах.

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