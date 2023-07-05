Видео ⟩ На Нидерланды обрушился самый сильный летний шторм в истории страны

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных в Европе, сообщил AFP, что отменил 400 рейсов из-за шторма «Поли».

В аэропорту добавили, что из-за ветра, дождя и плохой видимости воздушное сообщение будет крайне ограничено как минимум до 16:00 (17:00 по эстонскому времени).

Поезда Eurostar из Амстердама в Лондон и высокоскоростные поезда в Кельн и Гамбург также приостановлены, как и многие внутренние поезда, сообщил железнодорожный оператор NS.

Ураган, скорость ветра которого достигала 40,5 метров в секунду, повалил деревья, когда он достиг побережья, что побудило правительство Нидерландов посоветовать жителям оставаться дома.

По словам полиции, 51-летняя женщина погибла, когда дерево упало на ее машину.

Пробки на дорогах были вызваны упавшими деревьями и перевернувшимися грузовиками.

Береговая охрана спасла несколько человек с лодки возле Волендама и с яхты возле Урка.

Ondanks die zeker niet onnodige NL Alert voor de provincie Noord-Holland zijn de beelden van de webcam van de Reddingsbrigade Bloemendaal stiekem best tof. Mits je veilig binnen zit 😅 #storm #poly https://t.co/35pgcu1ajG pic.twitter.com/8xVPTcZ7H1 — Jermaine (@dviate) July 5, 2023

Метеорологическая служба KNMI выпустила красное предупреждение в четырех северных регионах, указывая на возможность сильных волнений.

Правительство предупредило жителей, чтобы они оставались дома и обращались в перегруженные аварийные службы только в ситуациях, угрожающих жизни.

В портовом городе Эймёйден скорость ветра составила 40,5 метра в секунду, что является самым высоким летним показателем в истории Нидерландов. Обычно штормовой сезон в стране приходится на октябрь-апрель.

Full-blown summer storm in Holland. There's a lot of damage. pic.twitter.com/NJFtxGhiKz — Helena (@Helenhalfnative) July 5, 2023