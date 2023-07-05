В Старом городе Таллинна начинаются Дни Средневековья

Таллиннская Ратушная площадь и территория вокруг церкви Нигулисте на четыре дня превратятся в цветущий ганзейский город.
Лучшие ремесленники, музыканты и странствующие артисты, рыцарские дамы и фрейлины будут демонстрировать свои лучшие навыки. Для всех членов семьи будут организованы экскурсии и сюрпризы.
6 июля в 17:30 у ворот Виру начнется шествие Дней Средневековья, после чего на Ратушной площади состоится церемония открытия и представление Солнца и Луны. В шествие также войдет парад городских стражников в средневековых костюмах.
Чемпион мира по слэклайну (хождение по стропе/ленте - прим. ред.) Таури Вахесаар спустится с небес в образе ангела, пробуждая солнце и луну, а танцевальные шаги и живой огонь на земле сольются в одно завораживающее зрелище.
Сердце Дней Средневековья - рынок мастеров на Ратушной площади, улицах Кулласепа и Харью. Помимо покупки и продажи, посетители смогут понаблюдать за работой мастеров и попробовать свои силы. Здесь будут работать изготовитель тростниковых корон, ткачи, каллиграфы, гончары и многие другие.
На сцене Ратушной площади будет концертная программа. Вы сможете послушать и посмотреть на уморительных странствующих актеров, развлекательных музыкантов, танцоров и певцов. Венгерский ансамбль Tabulatura, приехавший издалека, обеспечит музыкальное сопровождение.
В средневековой деревне и на площади перед церковью Нигулисте работают мастерские, где можно познакомиться с архаичными ремесленными техниками. В деревне работают строители лодок, кузнецы, гончары, ювелиры, кожевники, ткачи, прядильщики, рукодельники, мыловары и травники. Роспись по камню и обработка дерева будут проходить под руководством наших лучших мастеров. В детской зоне на холме Нигулисте вы сможете научиться рыцарским манерам и принять участие в боях на мечах и играх на ловкость. Открыт тир для стрельбы из лука.
В субботу 9 июля с 12 до 16 часов состоится рыцарский турнир, где серьезные любители исторического боя на мечах выявят между собой лучшего. Приедут фехтовальщики и фехтовальщицы из Финляндии, Латвии и, конечно, Эстонии. Соревнования организует клуб исторического боя Нордбург.
Когда солнце начнет садиться, около 6 часов вечера, в деревне ремесленников Нигулисте будет устроен средневековый праздник. Музыканты из Tabulatura, приехавшие из далекой Венгрии, будут играть инструментальную пьесу, а более экзотическим танцам научат танцоры из Müstika и барабанщик с юга Хронис Таксидис. Более смелые могут испытать свои силы в поединке с рыцарями и фехтовальщиками. Для детей есть деревянные мечи и скачущие деревянные кони. До девяти вечера будут игры и поединки, веселье и развлечения.
Во все четыре дня также будет организована насыщенная программа исторических и городских экскурсий, во время которых вы сможете прогуляться по Старому городу в сопровождении знающих лордов и леди. Вы сможете зайти в мастерские ремесленников, старый купеческий дом или кузницу. Свои двери распахнет Таллиннская ратуша, Ратушная аптека и церковь Нигулисте, а здание Большой гильдии приглашает вас на выставку.