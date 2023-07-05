В Старом городе Таллинна начинаются Дни Средневековья

Лучшие ремесленники, музыканты и странствующие артисты, рыцарские дамы и фрейлины будут демонстрировать свои лучшие навыки. Для всех членов семьи будут организованы экскурсии и сюрпризы.

6 июля в 17:30 у ворот Виру начнется шествие Дней Средневековья, после чего на Ратушной площади состоится церемония открытия и представление Солнца и Луны. В шествие также войдет парад городских стражников в средневековых костюмах.

Чемпион мира по слэклайну (хождение по стропе/ленте - прим. ред.) Таури Вахесаар спустится с небес в образе ангела, пробуждая солнце и луну, а танцевальные шаги и живой огонь на земле сольются в одно завораживающее зрелище.

Сердце Дней Средневековья - рынок мастеров на Ратушной площади, улицах Кулласепа и Харью. Помимо покупки и продажи, посетители смогут понаблюдать за работой мастеров и попробовать свои силы. Здесь будут работать изготовитель тростниковых корон, ткачи, каллиграфы, гончары и многие другие.

На сцене Ратушной площади будет концертная программа. Вы сможете послушать и посмотреть на уморительных странствующих актеров, развлекательных музыкантов, танцоров и певцов. Венгерский ансамбль Tabulatura, приехавший издалека, обеспечит музыкальное сопровождение.