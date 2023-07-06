ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Я отвез в приют собак, привязанных к дереву в парке. Правильно ли я поступил?

Евгений пришел на прогулку в Полицейский парк. Провел он в парке больше двух часов: они с другом играли в настольный теннис. «Как только я пришел в парк, то сразу увидел трех пуделей, привязанных к дереву. Я подумал, что их хозяин просто куда-то ненадолго отошел, но за несколько часов никто так и не объявился. Я в этом уверен, ведь теннисный стол находился прямо у дерева», - вспоминает Евгений.

Вскоре у дерева начали толпиться люди. Евгений был не единственным, кто заметил, что собаки оставлены без присмотра. «На собаках были ошейники, выглядели они довольно ухоженно. Но в тоже время рядом не было даже никакой записки», - говорит Евгений.

Вскоре, по словам Евгения, одна девушка принесла собакам еду и воду: если собак не бросили, то почему не поставили рядом хотя бы миску с водой? Все указывало на то, что за собак не сильно беспокоятся. И тогда было решено увезти их в приют.

«Мы позвонили в полицию. Там ответили, что нужно звонить в приют. Но не в каждом приюте соглашались принять собак, - говорит Евгений. - Выручили сотрудники приюта на Пальяссааре (Varjupaikade MTÜ - прим.ред ) - сказали, что им привезти пуделей можно. Так мы и поступили».

Горуправа: в жаркую погоду собак нельзя оставлять на привязи даже на короткое время

По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Марии Последовой, в Таллинне правила содержания собак регулирует Таллиннское предписание о содержании собак и кошек.

Главное правило - содержание собаки или кошки не должно нарушать общие правила поведения в общественном месте или требования благоустройства.

«Содержание собаки или кошки не должно беспокоить или угрожать другим животным или людям, а также не должно наносить им вреда. В соответствии с предписанием (п.4, пункт 4), собаку можно оставить в наморднике и на привязи у здания на разумное время, пока хозяин находится в этом здании, если при этом не нарушается общественный порядок, нет угрозы для людей, это не затрудняет движение пешеходов или транспорта и не угрожает здоровью собаки», - сказала Последова.

Существует и Закон о защите животных, где рассмотрены вопросы общего благополучия животных. В том числе закон регулирует защиту животных от такой деятельности человека (или бездействия), которая может представлять опасность для здоровья или благополучия животного. То есть, согласно закону, хозяин животного должен заботиться о нем и обеспечивать его всем необходимым для здоровья и благополучия.

Однако в горуправе отметили, что понятия разумного промежутка времени и благополучия животного нужно рассматривать в каждом случае индивидуально.

«Учитывая жаркую погоду, которая держится последние недели, существует опасность перегрева, поэтому собак нельзя привязывать в наморднике к столбу или оставлять в машине даже на короткое время. О несоблюдении требований по содержанию собак и кошек следует сообщать в Таллиннский департамент муниципальной полиции. При возникновении проблем, относящихся к компетенции муниципальной полиции, звоните по телефону 14410», - сказала Последова.