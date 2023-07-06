ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Я отвез в приют собак, привязанных к дереву в парке. Правильно ли я поступил?

Что делать в случае, если собака привязана к дереву или столбу в общественном месте, а ее хозяин не появляется уже который час? С этим вопросом в редакцию Rus.Postimees обратился житель Таллинна Евгений.
Евгений пришел на прогулку в Полицейский парк. Провел он в парке больше двух часов: они с другом играли в настольный теннис. «Как только я пришел в парк, то сразу увидел трех пуделей, привязанных к дереву. Я подумал, что их хозяин просто куда-то ненадолго отошел, но за несколько часов никто так и не объявился. Я в этом уверен, ведь теннисный стол находился прямо у дерева», - вспоминает Евгений.
Вскоре у дерева начали толпиться люди. Евгений был не единственным, кто заметил, что собаки оставлены без присмотра. «На собаках были ошейники, выглядели они довольно ухоженно. Но в тоже время рядом не было даже никакой записки», - говорит Евгений.
Вскоре, по словам Евгения, одна девушка принесла собакам еду и воду: если собак не бросили, то почему не поставили рядом хотя бы миску с водой? Все указывало на то, что за собак не сильно беспокоятся. И тогда было решено увезти их в приют.
«Мы позвонили в полицию. Там ответили, что нужно звонить в приют. Но не в каждом приюте соглашались принять собак, - говорит Евгений. - Выручили сотрудники приюта на Пальяссааре (Varjupaikade MTÜ - прим.ред) - сказали, что им привезти пуделей можно. Так мы и поступили».
Горуправа: в жаркую погоду собак нельзя оставлять на привязи даже на короткое время
По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Марии Последовой, в Таллинне правила содержания собак регулирует Таллиннское предписание о содержании собак и кошек.
Главное правило - содержание собаки или кошки не должно нарушать общие правила поведения в общественном месте или требования благоустройства.
«Содержание собаки или кошки не должно беспокоить или угрожать другим животным или людям, а также не должно наносить им вреда. В соответствии с предписанием (п.4, пункт 4), собаку можно оставить в наморднике и на привязи у здания на разумное время, пока хозяин находится в этом здании, если при этом не нарушается общественный порядок, нет угрозы для людей, это не затрудняет движение пешеходов или транспорта и не угрожает здоровью собаки», - сказала Последова.
Существует и Закон о защите животных, где рассмотрены вопросы общего благополучия животных. В том числе закон регулирует защиту животных от такой деятельности человека (или бездействия), которая может представлять опасность для здоровья или благополучия животного. То есть, согласно закону, хозяин животного должен заботиться о нем и обеспечивать его всем необходимым для здоровья и благополучия.
Однако в горуправе отметили, что понятия разумного промежутка времени и благополучия животного нужно рассматривать в каждом случае индивидуально.
«Учитывая жаркую погоду, которая держится последние недели, существует опасность перегрева, поэтому собак нельзя привязывать в наморднике к столбу или оставлять в машине даже на короткое время. О несоблюдении требований по содержанию собак и кошек следует сообщать в Таллиннский департамент муниципальной полиции. При возникновении проблем, относящихся к компетенции муниципальной полиции, звоните по телефону 14410», - сказала Последова.
После того как Евгений отвез собак в приют, он решил вернуться в парк и оставить у дерева записку, на случай, если вернется хозяин. И хозяин действительно вернулся.
«Владелица собак истерично кричала и рвала записку на части, - говорит Евгений. - Оказалось, она жила в доме напротив и вывела собак "погулять". Сказала, что собаки не брошены, она следит за ними из окна».
Тогда Евгений задал хозяйке пуделей логичный вопрос: как же тогда она не заметила, что больше часа около ее собак толпились люди, кормили их, поили и в итоге увели?
«Она сказала, что это не мое дело, и обозвала раз пять в придачу. Вот и кто здесь прав?», - задается вопросом читатель.
Департамент: внимательные люди отреагировали совершенно правильно
По словам руководителя отдела коммуникаций и персонала Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Ханны Турецки, если животные находятся на улице без хозяина, то, согласно закону - это бездомные животные, и внимательные люди отреагировали правильно.
«Безусловно, когда поводки собак просто привязаны к дереву - это неправильно, поскольку это может поставить под угрозу жизнь и здоровье животных», - сказала Турецки.
По словам представителя департамента, если вы заметили брошенное на долгое время животное, следует сообщить об этом в правоохранительные органы и зафиксировать ситуацию.
«Оставить животное без присмотра - недопустимое действие по отношению к животному в соответствии с Законом о защите животных и является правонарушением», добавила Турецки.
Также в департаменте заявили, что животное следует доставить в приют, где, возможно, удастся установить его владельца с помощью чипа.