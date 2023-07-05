«83 000 евро в месяц»: молодые люди рассказали, сколько они хотели бы зарабатывать

Недавний опрос показал: молодые люди в возрасте 18-29 лет считают, что при наличии знаний и навыков они могли бы зарабатывать более 5 000 евро в месяц. 40 процентов опрошенных зарабатывают более 1 200 евро в месяц, а 15 процентов вообще не имеют дохода, сообщает Vikerraadio.

На вопрос ведущего, какой доход хотели бы получать гости, Карасьев ответил, что хотел бы зарабатывать миллион в год (почти 83 000 евро в месяц). Лилло не стала говорить, сколько бы она хотела зарабатывать, но у нее есть цель достичь финансовой свободы.

«Достаточно иметь именно такой доход, который мне нужен каждый месяц, чтобы жить очень хорошо. Я могу путешествовать, могу делать все, что захочу, могу ездить на машине, на которой захочу, и это все покрыто», - объяснила Лилло.

По ее мнению, для молодых людей важно начинать откладывать деньги в раннем возрасте и инвестировать их, но она видит, что среди ее сверстников это часто не так. «Причина в том, что они говорят: "Мы так молоды, у нас есть время, мы еще не работаем"», - описывает Лилло.

19-летний Карасьев старается зарабатывать сам и не просит постоянно денег у родителей. Он только что окончил среднюю школу и попутно преподавал курс по инвестированию.

Кристина Лилло работает менеджером в Тартуском инновационном центре SEB Bank.