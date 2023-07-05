Поддержка потерявших работу сланцевиков: проект направлен на согласование

Цель предлагаемой меры - способствовать переходу людей, потерявших рабочее место на предприятиях сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа, на новую работу в другой сфере.

Пособие по трудоустройству выплачивается для мотивации работников сланцевого сектора Ида-Вирумаа к быстрому поиску новой работы после потери рабочего места, а также для снижения риска длительной безработицы и развития сопутствующих социальных проблем. Срок действия условий меры поддержки - с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года.

Целью поддержки развития навыков также является содействие профессиональному перемещению людей, которые работали и работают в компаниях сланцевого сектора, способствуя приобретению необходимых в регионе навыков.

Также возможно подать заявку на поддержку участия в уровневом образовании в профессиональном образовании, прикладном высшем образовании или программах бакалавриата для получения высшего образования, если лицо начинает обучение на месте обучения, которое финансируется на основе национального обучения порядке, из средств оперативной поддержки государства или из Фонда справедливого перехода.

Поддержка также доступна для приобретения определенных учебных программ микро-квалификации. Заявки на поддержку развития навыков и учебные гранты можно подать в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года.