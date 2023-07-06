Победителем недавно «прошедшего в Нарве конкурса стартапов "SUPP" стал 17-летний Артем Антипов, выпускник стартап-инкубатора ENSKIED. Артем представил свой собственный проект - лампу, помогающую улучшить качество сна и рассказал, что без ENSKIED у него бы вряд ли это получилось.
«Я не хочу слышать будильники каждый день»: молодой нарвский предприниматель об идее создания необычной лампы
По словам Артема, на конкурсе «SUPP» было представлено много очень достойных идей, но большинство из них были не физическими продуктами, а различными приложениями. И на этом фоне его изобретение выгодно отличалось.
«Я создал лампу, которая будет улучшать качество сна и пробуждения,» - рассказал Артем. Созданием этой лампы молодой человек частично решает проблему будильников, и лампа нацелена на то, чтобы люди просыпались с удовольствием.
«Лампа разработана со специальным светом и мягким музыкальным сопровождением. Это будет пробуждать лучше и приятнее, чем надоедливые будильники», - пояснил победитель конкурса SUPP. По словам Артема, свет лампы будет имитировать солнечные лучи. Соответственно, человек будет просыпаться постепенно, изначально переходя в быструю стадию сна, а из быстрой стадии сна - в стадию пробуждения.
Такое не стрессовое для организма пробуждение благоприятно влияет на деятельность и настроение в течение дня. Также лампа поможет быстрее и лучше засыпать.
«Процесс простой и схож с процессом пробуждения. В лампе снова будут использоваться звуки и затухающий свет, который будет имитировать заходящее солнце», - сказал Артем. Лампа будет обладать и обычными функциям, например, с ней можно будет читать книги, и при этом глаза не будут уставать.
Изначально у Антипова была другая идея - создать искусственный интеллект, который давал бы советы по сну. Но, изучив рынок вместе со своим ментором из ENSKIED, Артем понял, что мобильные приложения для сна не пользуются большой популярностью, поэтому решил перейти на физический продукт и остановился на лампе.
Артем говорит, что ему проблема трудного пробуждения знакома не понаслышке. «У меня у самого стоит очень много будильников, и я совсем не хочу их видеть и слышать каждый день, поэтому я решил ответственно отнестись к этому вопросу», - признался молодой человек.
Артем рассказал, что на данный момент он находится в поиске поставщиков и работает над тем, чтобы отправить свое изобретение в производство. Сам он считает, что огромным толчком к созданию собственного физического продукта послужило обучение в нарвском стартап-инкубаторе ENSKIED, выпускником которого он и является.
«До моего вступления в ENSKIED я даже не думал, что у меня может появиться какая-то своя идея и из нее можно начать делать бизнес. Но за два месяца обучения в ENSKIED я пришел к тому, что теперь создал свой собственный продукт и скоро буду выпускать его на рынок», - сказал Артем.
«Как идея - это очень реализуемо и очень реально, но тут все будет зависеть от реализации», - говорит о лампе Егор Карасев, ментор Артема и основатель стартап-инкубатора ENSKIED.
Егор рассказал, что во время обучения Артема отличало желание постоянно продолжать действовать. В целом, действие - это главная философия стартап-инкубатора, а Артем, получая конструктивную обратную связь от менторов, продолжал работать над своими идеями. Карасев отметил, что Артем - это упорный молодой человек, навыками которого он восхищается.
В целом, задача ENSKIED, по словам Егора, заключается в том, чтобы давать ресурсы и возможности для того, чтобы человек начал что-то предпринимать. «И это не просто идея пойти и открыть кафешку, а создать что-то, что решает проблемы потребителя».
Сам стартап-инкубатор существует в Нарве уже несколько лет, а участие в нем абсолютно бесплатно.
«ENSKIED - для всех тех, кто готов сделать свои первые шаги в предпринимательстве. У нас нет возрастного ограничения - у нас есть участники в возрасте от 14 до 50 лет. Главное - это желание учиться, смотреть вокруг и придумывать какие-то технологичные, жизнеспособные решения», - рассказал Егор.
Карасев уверен, что успех человека в предпринимательстве зависит от того, как он видит мир вокруг себя. «Мы даже с утра встаем - уже предпринимаем действие, поэтому думаю, что предпринимательство у нас в крови. У всех есть задатки для предпринимательства, и это все можно прокачать, если человек обращает внимание на окружающую его реальность».
«Самое главное, чтобы любая задумка решала какую-то проблему потребителя. У нашего потребителя обязательно должно что-то болеть, чтобы он что-то предпринимал, покупал, использовал или пробовал», - добавил Егор.