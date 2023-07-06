«Я не хочу слышать будильники каждый день»: молодой нарвский предприниматель об идее создания необычной лампы

Артем говорит, что ему проблема трудного пробуждения знакома не понаслышке. «У меня у самого стоит очень много будильников, и я совсем не хочу их видеть и слышать каждый день, поэтому я решил ответственно отнестись к этому вопросу», - признался молодой человек.

Demo Day: Founder Story Фото: Postimees

Артем рассказал, что на данный момент он находится в поиске поставщиков и работает над тем, чтобы отправить свое изобретение в производство. Сам он считает, что огромным толчком к созданию собственного физического продукта послужило обучение в нарвском стартап-инкубаторе ENSKIED, выпускником которого он и является.

«До моего вступления в ENSKIED я даже не думал, что у меня может появиться какая-то своя идея и из нее можно начать делать бизнес. Но за два месяца обучения в ENSKIED я пришел к тому, что теперь создал свой собственный продукт и скоро буду выпускать его на рынок», - сказал Артем.

«Как идея - это очень реализуемо и очень реально, но тут все будет зависеть от реализации», - говорит о лампе Егор Карасев, ментор Артема и основатель стартап-инкубатора ENSKIED.