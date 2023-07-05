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ДТП в Пярнумаа: водитель пытался объехать выбежавшего на дорогу лося и врезался в дерево

Pärnu Postimees
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Фотография иллюстративная.
Фотография иллюстративная. Фото: Marianne Loorents

Сегодня около 17:00 в деревне Пыхара в Пярнумаа произошло дорожно-транспортное происшествие: чтобы избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем, водитель свернул с дороги и врезался в дерево.

По словам дежурного пресс-секретаря полиции, лось выпрыгнул на шоссе Пярну-Лихула и, чтобы избежать столкновения с крупным животным, водитель свернул с дороги. Машина съехала в канаву и врезалась в дерево.

Водителю оказали помощь сотрудники скорой помощи, вызванные на место происшествия. По словам представителя полиции, травмы мужчины, к счастью, не серьезные.

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