Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 июля: водители ждут извинений от мэрии Таллинна, развенчиваем мифы о ВИЧ, за браконьерство — в тюрьму, байкеры вспоминают легендарного гонщика
Сегодня в выпуске:
- На интернет надейся, но и сам не плошай! Власти Таллинна в условиях масштабных дорожных работ и перекрытых работ рекомендуют довериться зарубежным мобильным приложениям. Что об этом думают горожане - в нашем репортаже
- Местные новости: риск свиной чумы и птичьего гриппа растет, каждый третий люкс-автомобиль оформлен как служебный, в нарвской ратуше откроются ресторан и кулинарная мастерская
- Стереотипы о ВИЧ страшнее диагноза. Как их развенчать, сделать общество более толерантным и повысить осведомленность об этом серьезном заболевании, разбиаралась наша кореспондент
- Впервые в истории правосудия Эстонии к реальному тюремному заключению был приговорен злостный браконьер, десятилетиями рыбачивший на Чудском озере. Что нужно было сделать и какой ущерб нанести, чтобы добиться для себя столь сурового приговора, выяснял наш корреспондент.
- Сообщения из-за рубежа: про введение режима ЧП во Франции, закрытии салонов красоты в Афганистане и запретах на использование гаджетов в школах Нидерландов.
- 22 года назад в Эстонии погиб знаменитый ирландский гонщик Джои Данлоп и местные байкеры ежегодно проводят заезды в его память. Каким спортсменом и человеком он был и какой след оставил в памяти друзей - в репортаже нашей съемочной группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 июля.