Энели Ефимова принесла Эстонии золотую медаль чемпионата Европы среди юниоров

В финале Ефимова проплыла со временем 30,33, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях. Польская спортсменка Каролина Пехович завоевала серебряную медаль со временем 31,18. Бронзовая медаль досталась шведской пловчихе Оливии Клинт Ипса с результатом 31,23.