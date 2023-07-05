Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Энели Ефимова принесла Эстонии золотую медаль чемпионата Европы среди юниоров

BNS
Facebook Twitter
Comments 1
Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Эстонская спортсменка Энели Ефимова в среду вечером завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы среди юниоров в Белграде.

В финале Ефимова проплыла со временем 30,33, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях. Польская спортсменка Каролина Пехович завоевала серебряную медаль со временем 31,18. Бронзовая медаль досталась шведской пловчихе Оливии Клинт Ипса с результатом 31,23.

Во вторник Энели Ефимова в полуфинале проплыла 30,62, что стало самым быстрым результатом старта. Ефимова вышла в полуфинал со временем 30,39.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх