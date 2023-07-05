Эстонская спортсменка Энели Ефимова в среду вечером завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы среди юниоров в Белграде.
Энели Ефимова принесла Эстонии золотую медаль чемпионата Европы среди юниоров
В финале Ефимова проплыла со временем 30,33, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях. Польская спортсменка Каролина Пехович завоевала серебряную медаль со временем 31,18. Бронзовая медаль досталась шведской пловчихе Оливии Клинт Ипса с результатом 31,23.
Во вторник Энели Ефимова в полуфинале проплыла 30,62, что стало самым быстрым результатом старта. Ефимова вышла в полуфинал со временем 30,39.