В самолет airBaltic ударила молния. Авиакомпания дала комментарий

Удар молнии попал в крыло самолета вскоре после взлета, в результате чего он вернулся в аэропорт Гамбурга, подтвердили в авиакомпании.

«Установив, что разряд молнии попал в крыло самолета, в соответствии с процедурами, экипаж принял решение немедленно вернуться в аэропорт Гамбурга для расследования инцидента», - сообщает airBaltic, добавляя, что благодаря высокому технологическому развитию самолетов, грозовой разряд не может представлять угрозы для безопасности рейса и пассажиров.

«В настоящее время технический персонал авиакомпании в Гамбурге проводит полный технический осмотр для оценки ущерба», - сказано в сообщении авиакомпании. «Пассажирам, пострадавшим от отмены рейса, были предоставлены наиболее подходящие варианты перелета, ваучеры на питание и гостиница, если авиакомпания не смогла предоставить альтернативные рейсы в тот же день. airBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», - заявили в компании.

В рейсе также находилась певица и музыкальный продюсер телешоу Майя Сеяне, которая написала на своей странице в Instagram: «Молния ударила в наш самолет, но мы счастливо вернулись в аэропорт Гамбурга целыми и невредимыми».