Чт, 6.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Правительство изменило требования к габаритам школьных помещений

BNS
Facebook Twitter
Comments
Пустой школьный класс. Иллюстративное фото.
Пустой школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство в четверг на своем заседании одобрило проект изменения санитарно-гигиенических требований, установленных для школ, который призван решить проблемы, возникающие при ремонте школ и строительстве новых школьных зданий.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, согласно проекту, спортивный зал школы может располагаться в подвале или быть без естественного освещения при условии обеспечения достаточной освещенности, вентиляции и противорадоновой защиты. По действующему порядку школьный спортзал представляет собой учебное помещение, которое должно располагаться на надземных этажах школьного здания.

Кроме того, школы считают необходимым использовать модульные классы в качестве замены или расширения школьных зданий.

В них учащимся обеспечен достаточный воздухообмен в соответствии с регламентом и достаточная площадь пространства на одного учащегося, но высота потолка модульного класса может отличаться на 10-15 сантиметров от требования к высоте учебного помещения, в настоящее время установленного на уровне 2,5 метра.

Модули имеют стандартные размеры, в них широко распространена высота, отличная от 2,5 метра, например 2,4 метра или 2,6 метра.

Согласно законопроекту, правительство отменило требование к высоте потолка учебного помещения.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх