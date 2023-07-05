Правительство изменило требования к габаритам школьных помещений

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, согласно проекту, спортивный зал школы может располагаться в подвале или быть без естественного освещения при условии обеспечения достаточной освещенности, вентиляции и противорадоновой защиты. По действующему порядку школьный спортзал представляет собой учебное помещение, которое должно располагаться на надземных этажах школьного здания.

Кроме того, школы считают необходимым использовать модульные классы в качестве замены или расширения школьных зданий.

В них учащимся обеспечен достаточный воздухообмен в соответствии с регламентом и достаточная площадь пространства на одного учащегося, но высота потолка модульного класса может отличаться на 10-15 сантиметров от требования к высоте учебного помещения, в настоящее время установленного на уровне 2,5 метра.

Модули имеют стандартные размеры, в них широко распространена высота, отличная от 2,5 метра, например 2,4 метра или 2,6 метра.