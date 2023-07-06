Раскрыты детали будущего автомобильного налога

Первоначальная версия предлагаемого налога на автомобили предусматривает единовременный налог при первичной регистрации автомобиля и ежегодный налог, который, как ожидается, будет составлять от пяти до 20 евро в месяц, в зависимости от размера, мощности и возраста автомобиля. Официальное видение автомобильного налога должно быть доведено до общественности во второй половине июля, пишет Postimees.
По словам, члена экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастика (Партия реформ), предполагается, что автомобильный налог будет состоять из двух частей: первый налог придется заплатить при первичной регистрации автомобиля, а другой будет взиматься в качестве ежегодной платы.
Плата при первичной регистрации, скорее всего, будет рассчитываться по определенному проценту от суммы покупки, а ежегодный налог будет составлять от 5 до 20 евро в месяц и будет зависеть от выбросов и мощности автомобиля, а также его возраста и веса.
Все автомобили, кроме грузовых автомобилей, будут облагаться налогом, независимо от того, используется ли машина или нет. Официальное видение налога на автомобили должно быть доведено до общественности во второй половине июля.
Союз автовладельцев выступает против любого налога на автомобили, заявил «Актуаальной камере» председатель правления Союза Прийт Таммерайд. По словам Таммерайда, в Эстонии этот налог уже существует в виде топливного акциза, его платят все автовладельцы, которые водят машину.