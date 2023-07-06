Раскрыты детали будущего автомобильного налога

По словам, члена экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастика (Партия реформ), предполагается, что автомобильный налог будет состоять из двух частей: первый налог придется заплатить при первичной регистрации автомобиля, а другой будет взиматься в качестве ежегодной платы.

Плата при первичной регистрации, скорее всего, будет рассчитываться по определенному проценту от суммы покупки, а ежегодный налог будет составлять от 5 до 20 евро в месяц и будет зависеть от выбросов и мощности автомобиля, а также его возраста и веса.

Все автомобили, кроме грузовых автомобилей, будут облагаться налогом, независимо от того, используется ли машина или нет. Официальное видение налога на автомобили должно быть доведено до общественности во второй половине июля.