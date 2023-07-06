За полгода мошенники выманили у жителей Эстонии более трех миллионов евро

По данным полиции, за последние полгода мошенники использовали различные схемы, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить у них деньги. За шесть месяцев 520 человек потеряли свои деньги из-за мошенников, 130 из них потеряли деньги при попытке заняться инвестициями, общая сумма ущерба составила почти 1,7 миллиона евро. Жертвами мошеннических звонков стал 251 человек, общий ущерб которых составил почти 1,4 миллиона евро.

Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин заявил, что защититься от мошенников может каждый, особенно проявляя бдительность.

«Эстонская полиция не может остановить мошенников, действующих в других странах. К сожалению, мы также не можем гарантировать возврат потерянных денег, потому что похищенные деньги быстро перемещаются между банками и разными счетами и в конечном итоге переводятся в криптовалюту или выводятся где-то наличными», – сказал сотрудник полиции. Он советует людям быть в курсе текущих мошеннических действий и быть бдительными при передаче личной информацией.

В прошлом году жертвами инвестиционного мошенничества в первом полугодии стали 89 человек, убытки которых составили почти 1,3 миллиона евро. В этом году жертв гораздо больше, а общий ущерб больше на 400 тысяч евро.