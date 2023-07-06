За полгода мошенники выманили у жителей Эстонии более трех миллионов евро

С начала этого года мошенники выманили у жителей Эстонии более 3,1 миллиона евро.
По данным полиции, за последние полгода мошенники использовали различные схемы, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить у них деньги. За шесть месяцев 520 человек потеряли свои деньги из-за мошенников, 130 из них потеряли деньги при попытке заняться инвестициями, общая сумма ущерба составила почти 1,7 миллиона евро. Жертвами мошеннических звонков стал 251 человек, общий ущерб которых составил почти 1,4 миллиона евро.
Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин заявил, что защититься от мошенников может каждый, особенно проявляя бдительность.
«Эстонская полиция не может остановить мошенников, действующих в других странах. К сожалению, мы также не можем гарантировать возврат потерянных денег, потому что похищенные деньги быстро перемещаются между банками и разными счетами и в конечном итоге переводятся в криптовалюту или выводятся где-то наличными», – сказал сотрудник полиции. Он советует людям быть в курсе текущих мошеннических действий и быть бдительными при передаче личной информацией.
В прошлом году жертвами инвестиционного мошенничества в первом полугодии стали 89 человек, убытки которых составили почти 1,3 миллиона евро. В этом году жертв гораздо больше, а общий ущерб больше на 400 тысяч евро.
Чаще всего люди натыкались в интернете на рекламу, предлагавшую заняться инвестициями. Затем они оставляли свои контактные данные на открывшемся поддельном веб-сайте. Затем с желавшим инвестировать связался якобы инвестиционный консультант из инвестиционной компании, который инструктировал жертву и через некоторое время начинал требовать дополнительные взносы.
«Если вы начинаете заниматься инвестированием, вы должны быть осторожны, потому что существует множество различных схем, в случае которых сначала может показаться, что они принесут вам мгновенную финансовую свободу, но на самом деле это мошенничество. Погуглите эти компании, прежде чем начать вкладывать деньги, и если кто-то порекомендует знакомого инвестиционного консультанта, то почти наверняка речь идет о лохотроне», — сказал Миленин.
Наиболее распространенным видом мошенничества является мошенничество со звонками из банка, когда людям поступает звонок от человека, представляющийся полицейским, работником банка, представителем курьерской компании, а также телекоммуникационных компаний. Во время телефонного звонка целью мошенников является получение PIN-кодов, с помощью которых они могут получить доступ к банковскому счету жертвы.
Также наблюдается заметный рост банковского мошенничества в в случае с почтовыми отправлениями, где 139 человек стали жертвами и потеряли 81 тысячу евро из-за мошенников. С прошлого года в общей сложности пострадало 79 человек, общая сумма ущерба составила 53 тысячи евро.
«Ситуации бывали разными, но в основном людям рассылались сообщения от имени курьерской компании, в которых утверждалось, что возникли проблемы с отправкой посылки. В сообщение была добавлена ссылка, при нажатии на которую открывался веб-сайт, на котором получатель сообщения должен был ввести данные, связанные с его банковским счетом. Однако на самом деле это был поддельный веб-сайт, а отправителем сообщения был мошенник. Также участились случаи мошенничества на торговых площадках, через которые мошенники ищут жертв и присылают им ссылки на сайты фейковых курьерских компаний, где их также просят ввести данные банковского счета», — рассказал полицейский.