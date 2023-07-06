Прошедшая во второй тур Контавейт: многие пытались меня отговорить

Начавшая уимблдонский турнир с победы первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт была очень эмоциональна после матча, очень счастлива.
Контавейт должна была выйти на корт еще в понедельник, но из-за плохой погоды ее матч с Лукрецией Стефанини был отложен – теннисистки сумели выйти на корт лишь в среду вечером, причем матч несколько раз прерывали из-за дождя.
В итоге Контавейт обыграла соперницу за два сета 6:4, 6:4.
«Конечно, это эмоционально. Совершенно другое чувство, - поделилась Контавейт на пресс-конференции. – Я очень довольна, что смогу здесь провести как минимум несколько матчей».
Теннисистка действительно минимум дважды еще выйдет на корт. Помимо индивидуального турнира, она примет участие в парном поединке, ее партнер - первая ракетка Финляндии Эмиль Руусувуори.
«Я всегда хочу максимально выложиться, как и всегда на протяжении своей карьеры. Хотя бы еще раз», - сказала эстонка.
Уимблдонский турнир станет завершающим в карьере Контавейт. Ее хорошая подруга Онс Жабер пыталась переубедить спортсменку, но безуспешно. Отговорить Анетт пытались и другие.
«Очень приятно, что пробуют – многие пытались переубедить меня, - сказала Контавейт. – Но я очень долго взвешивала это решение. Я не могу играть весь матч без боли. Но это было очень тяжелое решение. Но если я принимаю какое-то серьезное решение, то, как правило, не сожалею об этом».
Во втором туре Контавейт встретится с чешкой Марией Боузковой, которая сумела сыграть в матче первого тура в понедельник. Время их игры пока еще неизвестно.