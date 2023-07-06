Прошедшая во второй тур Контавейт: многие пытались меня отговорить

Контавейт должна была выйти на корт еще в понедельник, но из-за плохой погоды ее матч с Лукрецией Стефанини был отложен – теннисистки сумели выйти на корт лишь в среду вечером, причем матч несколько раз прерывали из-за дождя.

В итоге Контавейт обыграла соперницу за два сета 6:4, 6:4.

«Конечно, это эмоционально. Совершенно другое чувство, - поделилась Контавейт на пресс-конференции. – Я очень довольна, что смогу здесь провести как минимум несколько матчей».

Теннисистка действительно минимум дважды еще выйдет на корт. Помимо индивидуального турнира, она примет участие в парном поединке, ее партнер - первая ракетка Финляндии Эмиль Руусувуори.

«Я всегда хочу максимально выложиться, как и всегда на протяжении своей карьеры. Хотя бы еще раз», - сказала эстонка.

Уимблдонский турнир станет завершающим в карьере Контавейт. Ее хорошая подруга Онс Жабер пыталась переубедить спортсменку, но безуспешно. Отговорить Анетт пытались и другие.

«Очень приятно, что пробуют – многие пытались переубедить меня, - сказала Контавейт. – Но я очень долго взвешивала это решение. Я не могу играть весь матч без боли. Но это было очень тяжелое решение. Но если я принимаю какое-то серьезное решение, то, как правило, не сожалею об этом».