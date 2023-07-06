Организаторы Уимблдона пошли навстречу Анетт Контавейт

Однако для второго тура были внесены изменения, и завершающая свою карьеру эстонка будет выступать на корте куда большего размера.

Контавейт находится в центре особого внимания, поскольку несколько недель назад она объявила о завершении спортивной карьеры. Ее последним турниром Большого шлема стал Уимблдон. Много зрителей пришли посмотреть на ее матч первого раунда с итальянкой Лукрецией Стефанини, в ходе которого, к сожалению, зрителям пришлось стоять. Контавейт выиграла 6:4, 6:4.

Наша теннисистка была очень рада такой поддержке и пожелала, чтобы у нее была возможность сыграть на большей площадке во втором раунде.

«Надеюсь, что к следующей игре я получу более крупный корт. Я не ожидаю, что буду играть на главном корте или на любой из больших площадок. Это решение организаторов, и я ничего не могу поделать. Я должна принять то, что встает на моем пути, и показать себя с лучшей стороны», - сказала Контавейт журналистам после победы в первом раунде.

Организаторы Уимблдона прислушались к пожеланиям Контавейт, и она была помещена на 18-ю площадку турнира на матч второго тура. Этот корт значительно больше упомянутого ранее шестого. Корт 18 — одна из шести арен Уимблдона, на которых также есть трибуны. Он может вместить чуть меньше 800 человек. Хоть это не главная арена, но, по крайней мере, болельщики смогут чувствовать себя более комфортно во время матча Анетт Контавейт.