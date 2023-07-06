Отношение жителей Эстонии к медицинским услугам: предпочтения, платные визиты и репутация клиник

По словам эксперта-исследователя Кайсы Эско, жители Эстонии привыкли к организации местной системы здравоохранения, и платить за услуги специалиста не рекомендуется, особенно малообеспеченным домохозяйствам. Однако более четверти, или 28 процентов, людей заявили, что готовы сами оплачивать визит, чтобы быстро попасть к врачу.

Изучая медицинские бренды, Kantar Emor сопоставил узнаваемость, использование и оценки жителей различных частных клиник и крупных больниц по их имиджу качества лечения, дружелюбия к пациентам и надежности. Кроме того, исследование также выявило отношение жителей Эстонии к эстонской медицинской системе.

За последний год из частных клиник и крупных больниц большинство людей (25 процентов) взаимодействовало с SYNLAB. «Здесь наблюдается большое падение по сравнению с прошлогодним опросом, причиной этого является ослабление пандемии коронавируса и, следовательно, необходимость тестирования в SYNLAB», — прокомментировал Эско.

Исследование, которое вызвало наиболее нейтральные реакции, фокусируется на сравнении качества медицинских услуг, предоставляемых крупными больницами и частными клиниками – 41 процент людей не оценивают услуги того или иного типа учреждений как более качественные. Однако это все еще на 10 процентов больше тех, кто считает услуги частных клиник более качественными, чем услуги крупных больниц.

С точки зрения репутации медицинских учреждений чаще всего упоминается SYNLAB. С небольшим отрывом следуют Северо-Эстонская региональная больница и Клиника Тартуского университета. Cпонтанно люди чаще всего вспоминают Северо-Эстонскую региональную больницу.