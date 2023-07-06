Скоро в Эстонии начнется измерение средней скорости движения автомобилей

Речь идет о методологическом исследовании, и штрафы в случае нарушений выписывать не будут. Михал объяснил ERR , что Департаменту транспорта предложено проверить, как работает измерение средней скорости, применим ли этот метод, какие транспортные средства чаще попадаются на превышении скорости и в какое время.

«Речь идет в первую очередь о методологическом или о техническом исследовании, чтобы мы в комиссии по дорожному движению могли оценить, может ли эта мера повышения безопасности дорожного движения быть выбрана для использования в будущем», - сказал Михал, добавив, что исследование будет проведено в течение этого лета, а затем осенью будут обсуждаться его результаты.