Скоро в Эстонии начнется измерение средней скорости движения автомобилей

Департамент транспорта получил от министра климата Кристена Михала и правительственной комиссии по дорожному движению задание начать измерять среднюю скорость движения транспортных средств на отрезках между камерами на крупнейших шоссе Эстонии.
Речь идет о методологическом исследовании, и штрафы в случае нарушений выписывать не будут. Михал объяснил ERR, что Департаменту транспорта предложено проверить, как работает измерение средней скорости, применим ли этот метод, какие транспортные средства чаще попадаются на превышении скорости и в какое время.
«Речь идет в первую очередь о методологическом или о техническом исследовании, чтобы мы в комиссии по дорожному движению могли оценить, может ли эта мера повышения безопасности дорожного движения быть выбрана для использования в будущем», - сказал Михал, добавив, что исследование будет проведено в течение этого лета, а затем осенью будут обсуждаться его результаты.
Возможные тестовые участки: шоссе Таллинн-Тарту, шоссе Таллинн-Нарва, шоссе Таллин-Пярну, шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу.