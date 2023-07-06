Фото ⟩ Из остова затонувшего более сотни лет назад крейсера идет утечка топлива

Министерство климата Эстонии обнаружило утечку топлива из обломков легкого крейсера HMS Cassandra, затонувшего к западу от Сааремаа в годы Первой мировой войны. Значительного риска загрязнения окружающей среды нет, поскольку топливо по капле достигает поверхности моря и довольно быстро рассеивается.
«Утечка небольшая и медленная, поэтому топливо, достигающее поверхности, разрушается и рассеивается волнами и солнечным светом. На поверхности видны только тонкие следы разлившегося мазута», - пояснил советник отдела морской среды Министерства климата Каспар Андерсон.
«Это утечка не такого рода, которую можно было бы обнаружить ранее при спутниковом или воздушном наблюдении», - добавил он.
По словам Андерсона, на борту крейсера Cassandra максимум могла быть тысяча тонн мазута: «Предположительно, на борту корабля было порядка 780 тонн топлива, часть которого попала в море в момент затопления. Учитывая целостность и состояние остова, скорее всего большая часть топлива останется на борту крейсера».
Всего в эстонских водах обнаружено 54 опасных для окружающей среды остова затонувших кораблей. Более подробно изучена экологическая опасность 13 затонувших судов, еще несколько планируется изучить в ближайшее время. Откачка топлива из затонувших кораблей сама по себе является очень дорогостоящим и рискованным предприятием, которое проводится только тогда, когда ситуация может стать опасной для людей или окружающей среды.
За состоянием обломков крейсера Cassandra установлено наблюдение, чтобы определить, увеличится или уменьшится утечка со временем. Министерство климата также планирует инициировать проект межведомственного сотрудничества, чтобы начать подготовку к откачке топлива из затонувшего корабля.