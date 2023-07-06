Уникальная возможность для молодежи: 15 счастливчиков примут участие в учебной регате The Tall Ships Races 2023

По словам руководителя флота регаты The Tall Ships Races 2024, которая пройдет в Таллинне, Мадиса Ралльманна, участие в учебной регате является уникальной возможностью для молодежи, позволит пройти обучение тому, как ходить под парусом и получить опыт жизни на судне.

«Регата этого года проходит в Северном море - это прекрасный опыт как в плане обучения управления парусником, так и с точки зрения окружающей природы и портов. Кроме того, учебная регата позволит молодежи познакомиться с людьми со всей Европы, разделяющими их интерес к парусному спорту», - сказал Ралльманн.

При поддержке и руководстве Таллинна этим летом молодые поклонники парусного спорта смогут получить уникальный опыт в качестве членов команды крупнейшего в мире парусного флота, для некоторых из них участие в этой регате станет первым мореплаванием.

О впечатлениях участников The Tall Ships Races 2023 можно будет услышать на сцене Старого порта в рамках Таллиннских Дней моря, которые пройдут с 14 по 16 июля. Ведущим мероприятия будет Кайдор Кахар. Некоторые участники учебной регаты поделятся впечатлениями в социальных сетях Facebook и Instagram.

Первая семерка участников занята в первом этапе регаты, которая проходит с 1 по 7 июля на маршруте Ден-Хелдер (Нидерланды) – Хартлпул (Великобритания). Второй этап состоится с 8 по 17 июля 2023 года и отправится из Хартлпула в Норвегию – во Фредрикштад. В этом этапе поучаствуют восемь человек.

Таллинн покрывает расходы на обучение в размере до 700 евро на участника.