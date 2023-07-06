Еще одно пособие: предприятия Ида-Вирумаа смогут получить из бюджета 15 миллионов евро

Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и фонда Kredex открыло новую меру поддержки для предприятий, работающих в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма поддержки составляет 500 000 евро, а общий бюджет достигает 15 миллионов евро.
Как сообщила BNS член правления совместного учреждения Сигрид Харьо, цель состоит в том, чтобы поддержать диверсификацию экономики Ида-Вирумаа и повысить конкурентоспособность малых и средних предприятий. «При поддержке Фонда справедливого перехода можно инвестировать в разработку продуктов и процессов, а также покупать технику и оборудование, расширять производство», - пояснила Сигрид Харьо.
Речь идет о третьей по счету мере поддержки, адресованной предприятиям Фондом справедливого перехода. Летом 2022 года была реализована крупная инвестиционная мера, в рамках которой поддержку получили масштабные и создающие рабочие места компании в Ида-Вирумаа. 17 июля также откроется прием заявок на поддержку научно-исследовательских проектов предприятий Ида-Вирумаа и реализации высокотехнологичных пилотных проектов.
Минимальная субсидия инвестиций в пересчете на один проект составляет не менее 30 000 евро, а максимальная сумма достигает 500 000 евро. Доля поддержки составляет 45 процентов от общей суммы расходов для микро- и малых предприятий и 35 процентов для предприятий средней величины. Все мероприятия, запланированные в рамках проекта, должны быть реализованы не позднее 31 августа 2026 года.
Фонд справедливого перехода - это финансовый механизм, созданный Европейским союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются с серьезными социально-экономическими вызовами в связи с достижением энергетической и климатической нейтральности к 2050 году. В Эстонии целевым регионом Фонда справедливого перехода является Ида-Вирумаа.