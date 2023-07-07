Сохраняйте в фавориты! От роликов до великов - где арендовать спортивный инвентарь

Простой и удобный вариант – взять снаряжение в аренду. Мы постарались собрать в одной подборке максимальное количество возможностей взять в прокат всевозможный спортивный инвентарь, но, конечно же, все не поместилось и что-то мы упустили.

Некоторые точки пропускали осознанно – поскольку хотели выбрать именно те места, где занимаются только прокатом. Поэтому не указывали множество баз отдыха и кемпингов, где снаряжение сдают в аренду постояльцам, практически на каждой базе можно взять в аренду велосипеды, комплекты для диск-гольфа, мини-гольфа и пр.

Аренда велосипедов

Понятно, что крупные города заполонили электрические велосипеды, но у них имеется ряд неудобств. Для тех, кто хочет покататься от души:

В Вильянди велосипед можно арендовать, например, здесь: Joosepi jalgrattapood.

В Нарве велосипеды арендоватоь можно здесь: Narva linna arendus, также рекомендуем ознакомиться с возможностями на этом портале.

Велосипедная прогулка. Фото: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Аренда роликов

Катание на роликовых коньках очень популярно. Фото: Jüri Looring

Еще один мегапопулярный способ проведения досуга. Велодорожек в Эстонии действительно много, но покупать дорогущие ролики, если вы не уверены в том, что ролики надолго станут вашим хобби, сразу не нужно. Попробуйте арендовать:

VKrent.ee (одна пара SCHÄNKEL 43 размер)

Bont.ee (аренда роликов для таллиннского и тартуского марафона).

SUP-борды