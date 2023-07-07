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Сохраняйте в фавориты! От роликов до великов - где арендовать спортивный инвентарь

rus.postimees.ee
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Катание на сапбордах, иллюстративное фото.
Катание на сапбордах, иллюстративное фото. Фото: Viktor Burkivski

Короткое эстонское лето хочется провести максимально насыщенно, тем более что возможностей для этого в Эстонии огромное количество. С каждым годом строится все больше велодорожек, появляются новые трассы для диск-гольфа, все больше поклонников у сапбордов. Но если купить комплект дисков для диск-гольфа можно по вполне адекватной цене, да и с хранением комплекта проблем не возникнет, то покупка велосипеда или сапборда может здорово ударить по карману. И второй вопрос – где это все хранить?

Простой и удобный вариант – взять снаряжение в аренду. Мы постарались собрать в одной подборке максимальное количество возможностей взять в прокат всевозможный спортивный инвентарь, но, конечно же, все не поместилось и что-то мы упустили.

Некоторые точки пропускали осознанно – поскольку хотели выбрать именно те места, где занимаются только прокатом. Поэтому не указывали множество баз отдыха и кемпингов, где снаряжение сдают в аренду постояльцам, практически на каждой базе можно взять в аренду велосипеды, комплекты для диск-гольфа, мини-гольфа и пр.

Аренда велосипедов

Понятно, что крупные города заполонили электрические велосипеды, но у них имеется ряд неудобств. Для тех, кто хочет покататься от души:

Citybike.ee 

Velomarket.ee 

В Вильянди велосипед можно арендовать, например, здесь: Joosepi jalgrattapood

В Нарве велосипеды арендоватоь можно здесь: Narva linna arendus, также рекомендуем ознакомиться с возможностями на этом портале.

Велосипедная прогулка.
Велосипедная прогулка. Фото: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Аренда роликов

Катание на роликовых коньках очень популярно.
Катание на роликовых коньках очень популярно. Фото: Jüri Looring

Еще один мегапопулярный способ проведения досуга. Велодорожек в Эстонии действительно много, но покупать дорогущие ролики, если вы не уверены в том, что ролики надолго станут вашим хобби, сразу не нужно. Попробуйте арендовать:

Rulluisud.ee 

Спортивный центр Пирита.

VKrent.ee (одна пара SCHÄNKEL 43 размер) 

Bont.ee (аренда роликов для таллиннского и тартуского марафона).

Narva linna arendus 

SUP-борды

Для тех, кто ни разу не пробовал, откроем секрет. Сапборды - это очень классный способ проведения досуга, поэтому число любителей доски в Эстонии скоро можно будет смело сравнивать с количеством любителей собирать грибы. Из важного: обязательно умение плавать, и, если нет опыта, обязательно несколько уроков (обычно хватает одного) с инструкторами.

Veele.ee - аренда и прогулки на сапбордах в Суурупи.

Sailingschool.ee - аренда сапбордов в Таллинне

Pirita surfiklubi - пиритаский клуб любителей серфинга.

Stroomisurf.ee - сапборды на Штромке.

Surfsup.ee - аренда сапбордов в Пеэтри.

Lulu sup station - побережье озера Вильянди.

Aerulaud.ee - прокат сапбордов в Тарту.

Suplaud.ee - прокат сапбордов в Тарту.

Вейк-парк Мяннику - тут, помимо катания на вейкбордах можно арендовать сапборд и инвентарь для диск-гольфа.

Центр экстремальных видов спорта Румму.

Лодки

Катание на роликовых коньках очень популярно.

Jüri Looring

Из списка исключили катера, потому что управление таким типом водного транспорта требует наличия прав. На весельные лодочки и катамараны права не нужны, так что вперед:

Лодочная станция Харку.

Центр отдыха Паункюла.

Лодочная станция Пирита.

Лодочный порт Пюхаярве.

Прокат лодок на озере Вильянди.

Прокат лодок на озере Тыхела.

Больше информации о прокате лодок и досок для серфинга в Эстонии можно узнать ЗДЕСЬ.

Диск-гольф

Дискгольф в Пайде.
Дискгольф в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Тем, кто плавать не любит, еще один спортивный вариант, вызывающий, как говорится, безудержный азарт. Диск-гольф и несколько увлекательных часов (в компании семьи или друзей) вам гарантированы.

Discland.ee  (аренда снаряжения в Таллинне)

Трассы для диск-гольфа по всей Эстонии (там же можно найти и аренду).

Разное

Аренда всевозможных игр на свежем воздухе ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Funrent – аренда различных игр от мини-гольфа до диск-гольфа в Таллинне и Тарту.

Tartusport.ee - прокат роликовых коньков, палок для скандинавской ходьбы, дисков для диск-гольфа в Тарту.

Походный центр Кырвемаа предлагает аренду велосипедов, роликовых коньков и лыж, SUP-борды, диск-гольф, лук.

Telkiderent.ee - можно арендовать инвентарь для занятий спортом.

Прокат всевозможного спортивного оборудования в спортивном центре Каяэрику.

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