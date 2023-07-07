Пт, 7.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Возьмите на заметку! От роликов до великов - где арендовать спортивный инвентарь

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Катание на сапбордах, иллюстративное фото.
Катание на сапбордах, иллюстративное фото. Фото: Viktor Burkivski

Короткое эстонское лето хочется провести максимально насыщенно, тем более что возможностей для этого в Эстонии огромное количество. С каждым годом строится все больше велодорожек, появляются новые трассы для диск-гольфа, все больше поклонников у сапбордов. Но если купить комплект дисков для диск-гольфа можно по вполне адекватной цене, да и с хранением проблем не возникнет, то покупка велосипеда или сапборда может здорово ударить по карману. И второй вопрос – где это все хранить?

Простой и удобный вариант – взять снаряжение в аренду. Мы постарались собрать в одной подборке максимальное количество вариантов взять в прокат всевозможный спортивный инвентарь, но, конечно же, все не поместилось и что-то мы упустили.

Некоторые точки пропускали осознанно – поскольку хотели выбрать именно те места, где занимаются только прокатом. Поэтому не указывали множество баз отдыха и кемпингов, где снаряжение сдают в аренду постояльцам, практически на каждой базе можно взять в аренду велосипеды, комплекты для диск-гольфа, мини-гольфа и пр.

Аренда велосипедов

Понятно, что крупные города заполонили электрические велосипеды, но у них имеется ряд неудобств. Для тех, кто хочет покататься от души:

Citybike.ee 

Velomarket.ee 

В Вильянди велосипед можно арендовать, например, здесь: Joosepi jalgrattapood.

В Нарве велосипеды арендовать можно здесь: Narva linna arendus, также рекомендуем ознакомиться с возможностями на этом портале.

Велосипедная прогулка.
Велосипедная прогулка. Фото: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Аренда роликов

Катание на роликовых коньках очень популярно.
Катание на роликовых коньках очень популярно. Фото: Jüri Looring

Еще один мегапопулярный способ проведения досуга. Велодорожек в Эстонии действительно много, но покупать дорогущие ролики, если вы не уверены в том, что ролики надолго станут вашим хобби, сразу не нужно. Попробуйте арендовать:

Rulluisud.ee 

Спортивный центр Пирита.

VKrent.ee (одна пара SCHÄNKEL 43 размер) 

Bont.ee (аренда роликов для таллиннского и тартуского марафона).

Narva linna arendus 

SUP-борды

Для тех, кто ни разу не пробовал, откроем секрет. Сапборды - это очень классный способ проведения досуга, поэтому число любителей доски в Эстонии скоро можно будет смело сравнивать с количеством любителей собирать грибы. Из важного: обязательно умение плавать, и, если нет опыта, обязательно несколько уроков (обычно хватает одного) с инструкторами.

Veele.ee - аренда и прогулки на сапбордах в Суурупи.

Sailingschool.ee - аренда сапбордов в Таллинне.

Pirita surfiklubi - пиритаский клуб любителей серфинга.

Stroomisurf.ee - сапборды на Штромке.

Surfsup.ee - аренда сапбордов в Пеэтри.

Lulu sup station - побережье озера Вильянди.

Aerulaud.ee - прокат сапбордов в Тарту.

Suplaud.ee - прокат сапбордов в Тарту.

Вейк-парк Мяннику - тут, помимо катания на вейкбордах, можно арендовать сапборд и инвентарь для диск-гольфа.

Центр экстремальных видов спорта Румму.

Лодки

Водные развлечения актуальны летом.

Jüri Looring

Из списка исключили катера, потому что управление таким типом водного транспорта требует наличия прав. На весельные лодочки и катамараны права не нужны, так что вперед:

Лодочная станция Харку.

Центр отдыха Паункюла.

Лодочная станция Пирита.

Лодочный порт Пюхаярве.

Прокат лодок на озере Вильянди.

Прокат лодок на озере Тыхела.

Больше информации о прокате лодок и досок для серфинга в Эстонии можно узнать ЗДЕСЬ.

Диск-гольф

Дискгольф в Пайде.
Дискгольф в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Тем, кто плавать не любит, еще один спортивный вариант, вызывающий, как говорится, безудержный азарт. Диск-гольф и несколько увлекательных часов (в компании семьи или друзей) вам гарантированы.

Discland.ee  (аренда снаряжения в Таллинне).

Трассы для диск-гольфа по всей Эстонии (там же можно найти и аренду).

Разное

Аренда всевозможных игр на свежем воздухе ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Funrent – аренда различных игр от мини-гольфа до диск-гольфа в Таллинне и Тарту.

Tartusport.ee - прокат роликовых коньков, палок для скандинавской ходьбы, дисков для диск-гольфа в Тарту.

Походный центр Кырвемаа предлагает аренду велосипедов, роликовых коньков и лыж, SUP-борды, диск-гольф, лук.

Telkiderent.ee - можно арендовать инвентарь для занятий спортом.

Прокат всевозможного спортивного оборудования в спортивном центре Каяэрику.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх