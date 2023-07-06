Предприниматель выделил оппозиции миллион. Одна партия отказалась

Крупный собственник банка Bigbank Парвел Пруунсильд пожертвовал трем оппозиционным партиям в общей сложности один миллион евро.
Этим шагом он хочет по достоинству оценить их понимание важности высокого уровня рождаемости в Эстонии, который он считает самым решающим вопросом в взгляд на будущее страны и народа.
Из общей суммы в один миллион евро партия Isamaa (Отечество) получит 400 тысяч, Центристская партия и EKRE получат по 300 тысяч евро. Это, вероятно, самое крупное единовременное пожертвование политическим партиям в истории Эстонии.
В интервью Postimees Пруунсильд заверил, что не выдвигал никаких требований о том, как и на что потратить деньги, и не ожидает от партий ответных услуг. Пруунсильд подчеркнул, что пожертвование идет из его собственного кармана. «За счет дивидендов, заработанных в Bigbank», – добавил он.