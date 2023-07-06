Предприниматель выделил оппозиции миллион. Одна партия отказалась

Этим шагом он хочет по достоинству оценить их понимание важности высокого уровня рождаемости в Эстонии, который он считает самым решающим вопросом в взгляд на будущее страны и народа.

Из общей суммы в один миллион евро партия Isamaa (Отечество) получит 400 тысяч, Центристская партия и EKRE получат по 300 тысяч евро. Это, вероятно, самое крупное единовременное пожертвование политическим партиям в истории Эстонии.