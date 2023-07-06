Спасатели вытащили корову из грязи.
Спасатели вытащили корову из грязи. Фото: Lõuna päästekeskus

Вчера в 18:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Йыгевесте в волости Тырва корова застряла в грязи. 

Спасатели использовали в качестве троса пожарные шланги и вытащили корову из грязи с помощью лебедки.

Спасение коровы. 
Спасение коровы. Фото: Lõuna päästekeskus
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