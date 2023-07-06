Rus.Postimees.ee112Ох, нелегкая это работа: спасатели вытащили корову из грязиLõuna-Eesti Postimees6 июля 2023, 11:55Facebook TwitterComments Спасатели вытащили корову из грязи. Фото: Lõuna päästekeskusВчера в 18:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Йыгевесте в волости Тырва корова застряла в грязи. Спасатели использовали в качестве троса пожарные шланги и вытащили корову из грязи с помощью лебедки.Спасение коровы. Фото: Lõuna päästekeskusFacebook TwitterComments Ключевые слова спасателиспасениетревогатырвацентр тревоги Pекомендуем