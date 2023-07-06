Высланную из Эстонии клиентку бюро Яны Тоом суд пока оставил в России

В начале июня Департамент полиции безопасности предложил аннулировать вид на жительство Зои Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью, и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на десять лет. Бюро Яны Тоом оказывает Зое Палямар помощь, но пока дело идет не слишком успешно. Сама организатор «Бессмертного полка» Палямар предпочла бы России Норвегию.
В пресс-релизе Департамента полиции безопасности (КаПо) было сказано, что сотрудничество с агентами влияния Российской Федерации будет иметь серьезные последствия.
«Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет».
Зоя Палямар является лицом без гражданства, то есть обладателем серого паспорта. Пока она находится в Российской Федерации. Бюро Яны Тоом подключило своих юристов, чтобы оказать помощь высланной за антигосударственную деятельность Палямар.
«И вот теперь в Таллиннский административный суд ушли два документа, подготовленных юристами Еленой Каржецкой и Софьей Певзнер-Белошитски», - говорится на странице Бюро Яны Тоом.
В ходатайстве о первичной правовой защите юристы требовали:
- приостановить исполнение решения Департамента полиции и погранохраны от 8 июня до вступления в силу решения суда по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;
- обязать полицию разрешить Зое Палямар въехать в Эстонию и оставаться здесь до вступления в силу решения по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;
- восстановить действие Зоиного паспорта иностранца до вступления в законную силу решения по данному делу или постановления о прекращении производства по нему, либо выдать разрешение на возвращение.
«Деятельность ДПП грубо нарушает как действующий правопорядок, так и гуманитарные требования, - говорится в жалобе. - Фактически, человека выкинули из страны без денег, одежды, с недействительным документом, не дав даже возможности оформить на своих родственников доверенность на управление своим имуществом. Ей не была предоставлена возможность получить медицинскую помощь, и фактически она была оставлена в беспомощном состоянии, так как все лекарства остались в Эстонии».
Юристы отмечают, что Зоя Палямар не хотела оставаться в России, а выбрала бы Норвегию. Суд рассмотрел ходатайство юристов о первичной защите и оставил его без удовлетворения. Таким образом, Зоя Палямар пока останется в Российской Федерации. По данным Rus.Postimees, сейчас судья, слушающий дело Палямар, ушел в отпуск и, вероятно, вернется к его рассмотрению в начале августа.