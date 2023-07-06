Высланную из Эстонии клиентку бюро Яны Тоом суд пока оставил в России

В пресс-релизе Департамента полиции безопасности (КаПо) было сказано, что сотрудничество с агентами влияния Российской Федерации будет иметь серьезные последствия.

«Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет».

Зоя Палямар является лицом без гражданства, то есть обладателем серого паспорта. Пока она находится в Российской Федерации. Бюро Яны Тоом подключило своих юристов, чтобы оказать помощь высланной за антигосударственную деятельность Палямар.

«И вот теперь в Таллиннский административный суд ушли два документа, подготовленных юристами Еленой Каржецкой и Софьей Певзнер-Белошитски», - говорится на странице Бюро Яны Тоом.

В ходатайстве о первичной правовой защите юристы требовали:

- приостановить исполнение решения Департамента полиции и погранохраны от 8 июня до вступления в силу решения суда по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;

- обязать полицию разрешить Зое Палямар въехать в Эстонию и оставаться здесь до вступления в силу решения по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;