Латвия отказала в убежище гражданину Украины, отказавшемуся воевать с Россией

Гражданин Украины прибыл в Латвию в августе прошлого года и попросил убежища. Он утверждал, что в условиях продолжающегося военного конфликта в Украине хочет получить политическое убежище в Латвии и поправить здоровье.

Мужчина не согласен с политикой Украины и не поддерживает боевые действия. Он побывал в военкомате и заявил, что отказывается идти на войну.

Как утверждал проситель убежища, из-за войны, начавшейся в 2014 году, пострадали он сам и его близкие, его дом и бизнес. Кроме того, мужчина заболел во время пребывания в бомбоубежище и получил психологические травмы.

Спасаясь от боевых действий, мужчина сначала подал прошение о предоставлении убежища в России, но не помнит, было ли ему предоставлено убежище.

Он пробыл в России полтора года, работая водителем. Позже, в 2016 году, друг позвал мужчину работать в Польшу. Мужчина временно вернулся в Украину, оформил польскую визу и уехал в Евросоюз. В 2017 году гражданин Украины попросил убежища в Испании, но ему предоставили не убежище, а вид на жительство с правом на работу.

В 2018 году мужчина просил убежища в Швейцарии, где получил отказ со ссылкой на то, что процедура предоставления убежища уже начата в Испании.