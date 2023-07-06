Юри Ратас о решении вернуть деньги Пруунсильду: в правлении Центристской партии раскол

Правление оппозиционной Центристской партии в четверг решило вернуть бизнесмену Парвелу Пруунсильду пожертвованные им 300 000 евро. По вопросу о том, принять пожертвование или вернуть его, мнения в правлении партии разделились, большинство голосов поддержали отказ от принятия денег. Об этом во внутрипартийном циркуляре сообщил в четверг лидер Центристской партии Юри Ратас, пишет BNS.
«Это свидетельствует, что руководство партии раскололось и мой долг как председателя партии = сделать все, чтобы сохранить единство партии», - написал Ратас во внутрипартийном циркуляре в четверг.
Ратас созвал членов правления, депутатов фракции Рийгикогу, членов региональных руководящих органов и совета партии на внеочередное собрание, которое состоится в пятницу днем, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и будущее партии.
В четверг утром правление Центристской партии девятью голосами против семи приняло решение вернуть пожертвованные Пруунсильдом 300 000 евро.
«Убедительных доводов в пользу возврата денег в правлении не прозвучало, - написал Ратас. - Мы связались с Пруунсильдом и получили от него подтверждение, что это мировоззренческое пожертвование для поддержки долгосрочной демографической и семейной политики Центристской партии. Этот предприниматель поддерживал почти все парламентские партии, а теперь также поддержал те партии, которые выступили за сохранение семейных пособий».
«Я предложил правлению принять это пожертвование и инициировать процесс дополнительного бюджета партии и усилить его, используя пожертвование: за счет возникшего финансирования принять на работу в уездах руководителей по развитию, поддержать издание партийной газеты Kesknädal, укрепить партийные офисы в регионах, в ускоренном темпе погасить долги, оставшиеся после выборов в Рийгикогу в 2023 году. Можно было бы обсудить с правлением и другими членами партии, как лучше всего использовать пожертвование мировоззренческого характера в рамках дополнительного бюджета», – отметил Ратас.
«Мое предложение усилить партию с помощью этого пожертвования было отклонено правлением. По предложению (заместителя председателя партии - BNS) Михаила Кылварта, голосами 9:7, эти деньги решено вернуть. На мой взгляд, причиной возврата пожертвования на самом является борьба за власть внутри партии и принятое сегодня решение наносит ущерб партии. Это свидетельствует, что правление партии раскололось - и моя ответственность как председателя партии состоит в том, чтобы сохранить единство партии».
Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал в четверг BNS, что партия вернет пожертвование, потому что таков результат голосования правления.
«В ходе голосования за предложение Михаила Кыварта вернуть деньги было подано 9 голосов, 7 было против и один воздержался. Мы не сомневаемся, что это мировоззренческое пожертвование, которое было сделано для поддержки многолетней политики партии в сфере сохранения семьи и населения, сомнений в этом не было и у правления. Как генеральный секретарь я благодарю предпринимателя за мировоззренческое пожертвование и отмечаю, что, по сообщениям СМИ, две другие оппозиционные партии также получили поддержку от Пруунсильда», - отметил Ханимяги.
«По мнению некоторых членов правления партии, а также председателя партии, пожертвование следовало бы использовать эффективно, ускорив оплату счетов, оставшихся после выборов в Рийгикогу, и укрепив региональные отделения и деятельность партии в целом. Это предложение не было поддержано. Почему так произошло, об этом надо спрашивать у членов правления. У меня нет аргументированного ответа на этот вопрос. Конечно, сегодняшнее решение окажет свое влияние, оно помешает необходимым для развития организации решениям, нужным и ожидаемым членами партии», - добавил генсек Центристской партии.