Юри Ратас о решении вернуть деньги Пруунсильду: в правлении Центристской партии раскол

«Это свидетельствует, что руководство партии раскололось и мой долг как председателя партии = сделать все, чтобы сохранить единство партии», - написал Ратас во внутрипартийном циркуляре в четверг.

Ратас созвал членов правления, депутатов фракции Рийгикогу, членов региональных руководящих органов и совета партии на внеочередное собрание, которое состоится в пятницу днем, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и будущее партии.

В четверг утром правление Центристской партии девятью голосами против семи приняло решение вернуть пожертвованные Пруунсильдом 300 000 евро.

«Убедительных доводов в пользу возврата денег в правлении не прозвучало, - написал Ратас. - Мы связались с Пруунсильдом и получили от него подтверждение, что это мировоззренческое пожертвование для поддержки долгосрочной демографической и семейной политики Центристской партии. Этот предприниматель поддерживал почти все парламентские партии, а теперь также поддержал те партии, которые выступили за сохранение семейных пособий».

«Я предложил правлению принять это пожертвование и инициировать процесс дополнительного бюджета партии и усилить его, используя пожертвование: за счет возникшего финансирования принять на работу в уездах руководителей по развитию, поддержать издание партийной газеты Kesknädal, укрепить партийные офисы в регионах, в ускоренном темпе погасить долги, оставшиеся после выборов в Рийгикогу в 2023 году. Можно было бы обсудить с правлением и другими членами партии, как лучше всего использовать пожертвование мировоззренческого характера в рамках дополнительного бюджета», – отметил Ратас.