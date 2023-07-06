Крупнейшая российская атака на Львов с начала войны. Что известно

По информации МВД Украины, частично разрушены третий и четвертый этажи в трех подъездах жилого дома, погибли по меньшей мере четыре человека, 32 ранены, среди них ребенок. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о 37 пострадавших и 64 эвакуированных.

Разбор завалов продолжается. Под обломками трех подъездов разрушенного дома все еще ищут людей.

Воздушные силы ВСУ заявили, что около часа ночи из акватории Черного моря с кораблей и подводных лодок был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр». По их данным, было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала двигались в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

В итоге украинским силам удалось уничтожить семь из 10 крылатых ракет «Калибр», сказано в заявлении. Остальные три попали по гражданским объектам во Львове.

Львов Фото: t.me/dsns_telegram

Больше всего пострадал многоквартирный дом, в двух подъездах были разрушены третий и четвертый этажи, из-под завалов достали четверых погибших.

Мэр Львова Андрей Садовый ночью сообщал, что на дом упали обломки российской ракеты, однако глава областной военной администрации Максим Козицкий утверждает, что это было прямое попадание. Такой же версии придерживается прокуратура: попадание российской ракеты.

«Так "русский мир" пришел во Львов», - сказал он в видео на фоне разрушенного дома. Ночью он говорил, что во Львове также был поврежден объект критической инфраструктуры.