На шаг ближе: Эстония стремится к самообеспечению электроэнергией

Финансирование дает дополнительную уверенность в том, что к лету 2024 года развитие проекта по хранению энергии быстро достигнет инвестиционной готовности и к строительству можно будет приступить осенью того же года.

Гидроаккумулирующая электростанция компании Energiasalv является единственным проектом по хранению энергии в Северо-Балтийском регионе и входит в число проектов общего интереса Европейского союза.

«Привлечение новых инвесторов и дополнительное финансирование со стороны уже имеющихся инвесторов является доказательством того, что мы на правильном пути», – говорит глава и основатель компании Energiasalv Пеэп Сийтам.

По его словам, сейчас в мировой энергетике идет гонка по переходу на экологически чистое и недорогое производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, а это невозможно без долговременного ее хранения. «При переходе на возобновляемые источники энергии Эстонии также необходимы накопители энергии, чтобы обеспечить доступное и экологически чистое электроснабжение, даже когда не дует ветер или не светит солнце», – говорит он.

Подземная ГАЭС компании Energiasalv мощностью пятьсот мегаватт, которая будет построена в Палдиски, станет решением, позволяющим Эстонии перейти на стопроцентную независимую возобновляемую энергию и обеспечить более низкие цены на электроэнергию для потребителей в будущем.

«В энергетике настали революционные времена, а экстраординарные времена требуют инновационных решений. Эстонии необходимо осуществить амбициозную энергетическую революцию, чтобы сохранить энергетическую безопасность и надежность поставок в условиях зеленого поворота и на фоне войны в Украине», – говорит председатель правления Alexela Марти Хяэль.

Хяэль поясняет, что для успеха такого масштабного преобразования энергетики нам необходимо развивать более плотное сотрудничество между государством и частным сектором.