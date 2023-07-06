Курс евро в России превысил 100 рублей

6 июля 2023 года курс рубля на Московской бирже впервые после шока начала войны весной 2022 года выскочил в трехзначные цифры по отношению к евро. Еще в среду евро разогнался до 98-99 рублей. Утром в четверг сначала участники рынка, а потом и обыватели увидели цифру – 100.

По данным на 13:00 одна единица европейской валюты на российских биржах стоит 100 рублей 35 копеек. При этом официальный курс Центробанка РФ на 6 июля установлен на уровне 98,4. За сутки официальный курс был поднят сразу на рубль.

Официальный курс доллара в США финансовый регулятор России на сегодня устанавливал на уровне 90 рублей 40 копеек. При этом на биржах доллар стоит 92,2.

В то же время для обычных граждан пункты обмена валюты в России предлагают еще более высокие курсы. Сейчас купить доллар США в Санкт-Петербурге по данным популярного обменника Ligovka.net можно лишь за 94 рубля, а евро за 102.