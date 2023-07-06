Курс евро в России превысил 100 рублей

Центробанк РФ называет плавающий курс рубля «благом» на фоне преодоления психологически важной отметки в 100 рублей за евро. Премьер России уверяет Путина, что экономика страны восстанавливается.
6 июля 2023 года курс рубля на Московской бирже впервые после шока начала войны весной 2022 года выскочил в трехзначные цифры по отношению к евро. Еще в среду евро разогнался до 98-99 рублей. Утром в четверг сначала участники рынка, а потом и обыватели увидели цифру – 100.
По данным на 13:00 одна единица европейской валюты на российских биржах стоит 100 рублей 35 копеек. При этом официальный курс Центробанка РФ на 6 июля установлен на уровне 98,4. За сутки официальный курс был поднят сразу на рубль.
Официальный курс доллара в США финансовый регулятор России на сегодня устанавливал на уровне 90 рублей 40 копеек. При этом на биржах доллар стоит 92,2.
В то же время для обычных граждан пункты обмена валюты в России предлагают еще более высокие курсы. Сейчас купить доллар США в Санкт-Петербурге по данным популярного обменника Ligovka.net можно лишь за 94 рубля, а евро за 102.
В Таллинне в четверг можно купить российскую валюту в среднем по курсу 85 рублей за евро. А если вы все же захотите купить здесь евро, заплатив рублями, то вам придется отдать 99.9 рублей за один евро.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Путиным уверял президента РФ, что российская экономика «уверенно восстанавливается» и даже растет, что вызывает недоумение у аналитиков.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом.
«Плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет эти внешние изменения, шоки легче абсорбировать экономике», - заявила глава Банка России 6 июля.