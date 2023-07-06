Если первая половина дня Праздника песни прошла для курьеров спокойно, то вечерний ливень принес двукратное увеличение заказов, сообщает пресс-служба Wolt. Организация дорожного движения в связи с дорожными работами также доставила курьерам много неудобств.
Объехали земной шар четыре раза: во время Праздника песни курьеры Wolt проехали почти 200 тысяч километров по Таллинну
Каким бы масштабным ни был для эстонцев Праздник песни и танца, самыми популярными блюдами в приложении Wolt по-прежнему остаются гамбургеры и картофель фри. «Погодные условия прошлого воскресенья особенно благоприятствовали таким заказам, поскольку в дождливую погоду люди склонны заказывать больше "комфортной еды", - комментирует временный управляющий директор Wolt Baltics Мантас Ломсаргис.
Самым заказываемое блюдо - чизбургер и бургер «Биг Мак» от McDonalds со сметанным соусом и картофелем фри. «Это тоже вполне логично, потому что сметана и картофель - любимое сочетание эстонцев», - пошутил Ломсаргис.
Самые занятые курьеры успели доставить во время праздника более ста заказов. В качестве средства передвижения большинство из них использовали автомобили, но был среди них и один велосипедист, который доставил более ста заказов в дождливый день.
Наряду с гамбургерами популярностью пользовались пицца, кебаб и суши. Поскольку Праздник песни - это большое событие, за которым следят всей семьей, часто заказывали и детские блюда.
Самая длинная доставка в день проведения Праздника песни составила почти 20 километров. Самая короткая - 20 метров.
За время проведения Праздника песни в Таллинне курьеры преодолели в общей сложности 172243 км - это как объехать земной шар четыре раза.