Объехали земной шар четыре раза: во время Праздника песни курьеры Wolt проехали почти 200 тысяч километров по Таллинну

Каким бы масштабным ни был для эстонцев Праздник песни и танца, самыми популярными блюдами в приложении Wolt по-прежнему остаются гамбургеры и картофель фри. «Погодные условия прошлого воскресенья особенно благоприятствовали таким заказам, поскольку в дождливую погоду люди склонны заказывать больше "комфортной еды", - комментирует временный управляющий директор Wolt Baltics Мантас Ломсаргис.

Самым заказываемое блюдо - чизбургер и бургер «Биг Мак» от McDonalds со сметанным соусом и картофелем фри. «Это тоже вполне логично, потому что сметана и картофель - любимое сочетание эстонцев», - пошутил Ломсаргис.

Самые занятые курьеры успели доставить во время праздника более ста заказов. В качестве средства передвижения большинство из них использовали автомобили, но был среди них и один велосипедист, который доставил более ста заказов в дождливый день.

Наряду с гамбургерами популярностью пользовались пицца, кебаб и суши. Поскольку Праздник песни - это большое событие, за которым следят всей семьей, часто заказывали и детские блюда.

Самая длинная доставка в день проведения Праздника песни составила почти 20 километров. Самая короткая - 20 метров.